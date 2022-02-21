新华社德国慕尼黑2月20日电（记者朱晟 黄燕）为期3天的第58届慕尼黑安全会议20日在德国南部城市慕尼黑落下帷幕。会议期间，与会者围绕会议主题“摆脱无助感”和乌克兰局势等热点问题展开了讨论。

乌克兰局势是本届会议的关注焦点。德国总理朔尔茨在会上发表演讲时表示，乌克兰局势没有缓和，欧洲有再次发生战争的危险，外交途径仍是解决乌克兰问题的手段。北约秘书长斯托尔滕贝格说，他已致函俄罗斯外长拉夫罗夫，提议进行更多对话，以化解可能发生的冲突。美国副总统哈里斯则称，俄罗斯“如果入侵乌克兰”，将会遭到前所未有的经济制裁。

慕安会主席伊申格尔在闭幕致辞中再次对俄罗斯缺席本届会议表示遗憾。他说，关于俄罗斯与乌克兰局势的话题占据了会议大部分内容，各方还应更多关注气候变化、疫情防控等其他问题。

日前发布的《2022年慕尼黑安全报告》说，新冠疫情、气候变化和地缘政治紧张局势等多重危机之下，西方社会普遍存在一种“集体无助感”。伊申格尔在开幕式上表示，尽管国际社会拥有应对流行病、气候变化或大国对抗等挑战的所有工具和资源，但无助感正在成为一种自我实现的预言，导致一些人放弃努力。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。去年的慕安会受疫情影响通过在线方式举行，本届会议恢复线下举行，超过30位国家元首和政府首脑、100位部长级官员和多位国际组织负责人参会。

(责编：胡永秋、袁勃)