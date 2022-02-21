本报记者 毕梦瀛

近日，在智利中部比奥比奥大区奇瓜扬特市城市家庭公园，2000余名游客在夜色中齐声倒计时，50米长的“巨龙”、五颜六色的“锦鲤”、竹林间各种形态的“熊猫”逐一被点亮。第二届智利中国灯彩嘉年华暨首届奇瓜扬特璀璨华灯嘉年华在这里举行亮灯仪式，活动将持续至4月30日。

此次活动展示的花灯来自中国四川自贡。2019年底至2020年初，首届中国灯彩节在智利首都圣地亚哥举办，吸引了众多游客，得到广泛好评。2021年3月，智利政府和活动主办方开始筹划第二届活动，奇瓜扬特市政府专门在比奥比奥河边规划出逾6万平方米的土地修建公园。

活动现场，24米宽的中华大牌坊和直径22米的天坛彩灯前排满了等待拍照的游客；熊猫、孔雀等动物造型彩灯和十二生肖民俗造型彩灯前，也围满了好奇的小朋友。此外，现场还有舞蹈、杂技、茶艺、川剧变脸等丰富的文艺演出，微雕刻字、手工风车等中国非物质文化遗产展示，以及冰糖葫芦、煎饼果子、生煎等美食体验等。

当地居民罗莎表示，非常高兴灯彩嘉年华能在本市举行，以往此类大型活动多在首都或其他大城市举办，如今在家门口就能领略到中国的特色文化。活动也将吸引各地游客，提高奇瓜扬特市知名度，促进当地旅游业发展。

中国驻智利大使牛清报表示，此次活动有助于丰富两国人民之间的文化交流，进一步增进两国人民的相互了解和友谊。

（本报里约热内卢2月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

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