本报记者 孙广勇

2月，老挝北部山区仍略显闷热。在川圹高原的大山深处，南俄5水电站工程部陈志超等10多名中方和老方员工，一大早就进入地下200米的引水隧洞开始例行检查。借着手电筒的光亮，他们仔细检查隧洞衬砌混凝土有无异常，是否被冲刷、淘蚀等。如果出现这些情况，他们必须仔细准确地记录问题位置和面积大小，并拍照留存，同时把冲入隧洞的木头、石渣收集起来一并带出隧洞。行走在6公里长的隧洞里，头顶在滴水、脚下有积水，大家的衣服很快就湿透了。

南俄5水电站位于老挝北部山区南俄河上游右岸支流南汀河上，距首都万象约300公里，总装机容量120兆瓦，由中国电力建设股份有限公司投资建设。水电站于2012年2月下闸蓄水，同年12月正式进入商业运营期。截至目前，已累计输送清洁能源38.7亿千瓦时。

“每年12月到来年3月是旱季，电站库区内水位会降到最低，这也是一年中电站设施设备全面检查和维护的最佳时机。”陈志超说。为确保水电站电力生产和防洪度汛安全，例行的电站检修工作要赶在雨季前完成。由于检修工作繁重，陈志超连续4个春节都在工作岗位上度过。

同陈志超一起进入隧洞检查的还有老挝员工波松，他家就在水电站附近的南汀村。波松说，水电站帮村里通上了电，公司还帮村里修了路，建了学校、诊所，大家都愿意来电站工作。“中国企业有担当，中国同事有技术、能吃苦，为了把工作做好，节假日的坚守是常事。”

巡检队员们每次往返营地都需要好几个小时。为了节省时间，中午大伙就在隧洞口席地而坐，用泡面和矿泉水简单对付一顿。耳听鸟语，眼观翠山，也是他们难得的闲暇时光。“小女儿已经两岁多了，在国内和她在一起的时间还不到两个月。”陈志超说着说着，唱起了家乡民歌：“我从三峡来哎，带来我的爱。满腔激情歌如潮，恰似大江澎湃……”歌声悠长，穿过莽莽高山。

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

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