本报记者 陈尚文

“北京冬奥会的成功有目共睹。”北京冬奥会首席口译官、国际奥委会语言服务顾问亚历山大·波洛马廖夫在接受本报记者专访时表示，北京冬奥会采用创新手段，便利各国各地区的运动员、工作人员交流沟通，让大家更加团结在一起，这具有重要意义。北京冬奥会汇聚了运动员英姿飒爽的瞬间和奋力拼搏的故事。他和他的团队很高兴能通过自身的工作，让各方更加了解北京冬奥会。

“北京是我奥运会旅程的起点。”14年前，波洛马廖夫曾参与2008年北京奥运会的同传翻译工作，那是他的第一次奥运会工作经历。“那种不可思议的热烈氛围至今还令人记忆犹新——每个人脸上都挂着幸福的笑容，所有人对奥运会在中国举办感到由衷高兴。”2008年北京奥运会之后，波洛马廖夫参与了每一届奥运会的赛事服务，并自2016年里约奥运会起担任奥运会首席口译官。2022年北京冬奥会是波洛马廖夫的第八次奥运之旅。

波洛马廖夫说，在新冠肺炎疫情全球大流行背景下，“北京冬奥会的安全举办传递了团结的力量。北京冬奥会继承了2008年北京奥运会的重要遗产，是一届简约、安全、精彩的盛会”。

在波洛马廖夫看来，北京冬奥会同传翻译工作给人最大的感受是创新，尤以远程同传为代表。据悉，北京冬奥会是首次使用远程同传系统的冬奥会，该系统可以同时服务5场新闻发布会。“在赛场上，大家见不到译员的身影，却能听到我们的声音。这正是疫情下高科技赋能冬奥会服务工作高效运转的体现，是非常了不起的改变。”波洛马廖夫说，北京冬奥会的远程同传服务在音视频信号和图像清晰度等方面质量都较高。同时，新闻发布会的音视频被完整记录，并输入信息服务系统供使用者调阅，有助于扩大传播。

“北京冬奥会期间，各个领域环节的有序运转，推动方方面面都取得了圆满进展。”波洛马廖夫表示，北京冬奥会有太多的闪光点。“从远程翻译，到智慧餐厅内机器人为人们烹饪美食、调制鸡尾酒，这一切都让人感到不可思议！”

波洛马廖夫表示，北京冬奥会在安全防疫方面取得重大成就，从抵达北京的那一刻起，中方就在努力确保每位涉奥人员的安全健康。“每日例行的核酸检测让所有人倍感安全，冬奥闭环内没有发生聚集性疫情是防疫政策有效性的最好证明。”

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)