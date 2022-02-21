孙霖江

2016年习近平主席访问波兰期间，邀请波兰总统杜达在2022年赴华共襄冬奥盛会。今年2月，杜达总统如期赴约，出席北京冬奥会开幕式。习近平主席在会见杜达总统时表示，总统先生专程来华践行5年多前许下的“冬奥之约”，反映出中波友谊经得起国际风云变幻考验，也体现了双方对奥林匹克精神的坚守。

北京冬奥会开幕前夕，波兰总统府、外交部、奥委会等通过多种方式表达坚定支持，表示体育不应被政治化，相信北京冬奥会将同2008年北京奥运会一样精彩绝伦。波兰奥委会、残奥委会先后在华沙奥林匹克中心举办北京冬奥会倒计时50天、“波兰日”、北京冬残奥会倒计时30天等活动，营造出浓厚冬奥氛围。波兰奥委会在社交平台官方账号发布《情境冰秀》冰上杂技艺术晚会，增进了波兰民众对中国冰雪文化的了解。波兰议员、商界代表、媒体人士、地方政府等纷纷寄语，预祝北京冬奥会圆满成功。

作为热爱冰雪运动的国度，波兰积极备战北京冬奥会，派出57名运动员参赛。雪橇选手索霍维奇克服伤病重回赛场、第四次参加冬奥会的老将布罗德卡逐梦北京……他们用实际行动诠释着奥林匹克精神。北京冬奥会防疫措施周密、场地设施完备、中国美食可口、志愿服务热情，令波兰运动员赞不绝口。波兰冬奥代表团团长涅齐维茨基抵达北京后表示，冬奥会场馆建设令人耳目一新，相信北京冬奥会将成为精彩的全球赛事；雪橇队教练斯科夫龙斯基记录冬奥见闻时，“无与伦比”“不可思议”成为高频词；单板滑雪运动员克维亚特科夫斯基表示中国的赛事组织非常专业，深刻感受到冬奥会的魅力。

支持北京冬奥会是中波友好的缩影。建交70多年来，两国始终相互尊重、平等相待、互利共赢，双边关系不断向前发展。两国元首保持密切交往，通过会见、通电话等方式，就双边关系、抗疫合作、疫后复苏、中国—中东欧国家合作等达成重要共识。两国共建“一带一路”合作经受住疫情考验，取得丰硕成果。中波经贸合作展现出强大韧性和旺盛活力，保持快速发展势头，中国稳居波兰第二大贸易伙伴和进口来源国地位，波兰特色农产品对华出口增势明显。中波文化交流开启新模式，双方举办“线上欢乐春节”“精品文旅资源云推广”等活动，波兰“汉语热”持续升温，孔子学院学员人数再创新高，两国人民相互了解不断增进，传统友谊持续深化。

相信在两国元首的擘画引领下，中波双方定会以北京冬奥会为契机，把握历史机遇，深化利益融合，拓展合作空间，不断谱写双边关系新的华彩篇章，一起迈向共同繁荣的美好未来！

（作者为中国驻波兰大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)