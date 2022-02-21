本报记者 王骁波

2月17日，中国共产党同斯里兰卡朝野主要政党以线上线下相结合方式共同举办庆祝中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年大会。中共中央对外联络部负责人宣读中共中央总书记习近平致大会的贺信。斯里兰卡人民阵线党领袖、政府总理马欣达等约20个政党领导人及斯政府部长、议员和群众代表等约700人参加。斯政党领导人高度评价中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得举世瞩目的发展成就，希望同中方一道弘扬《米胶协定》精神，推进两国友好交往与合作，共同造福两国人民。

“在以习近平同志为核心的中国共产党坚强领导下，中国迈入新时代。中方对斯里兰卡基础设施建设给予有力支持，帮助斯加快经济发展。”马欣达在大会上回顾两国关系发展并表示，在每一个历史关键时刻，斯中始终保持着友好关系。斯里兰卡为庆祝斯中建交65周年发行了纪念币，这是两国友谊的象征，希望未来两国友好关系进一步加深。

“斯中两国政党和政府一直保持着友好交往和兄弟情谊。”斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈表示，举行此次庆祝大会体现了两国关系的重要性，斯里兰卡朝野主要政党都赴约参加。希望此次大会能进一步提升斯中关系，深化斯中友好。

斯里兰卡自由党主席、前总统西里塞纳说，斯中开展医疗卫生合作历史悠久。新冠肺炎疫情发生后，中方为斯里兰卡提供了大量医疗用品。“患难见真情。斯里兰卡不会忘记中国一直以来提供的支持和帮助。”

斯里兰卡统一国民党领袖、政府前总理维克拉马辛哈表示，斯中双方始终支持彼此核心利益。去年，斯里兰卡所有主要政党齐聚一堂，庆祝中国共产党成立100周年。希望斯中关系不断向前发展。

“《米胶协定》打开了斯中两国友好交往的大门。它也是不同大小国家间可以建立平等友好关系的标志。”斯里兰卡统一国民力量党领袖、议会反对党领袖普雷马达萨说，中国一直都是斯里兰卡坚定的朋友，感谢中方为斯里兰卡政府和人民提供的支持。

“共建‘一带一路’让广大参与国家和地区获益，其成就将载入史册，也让我们更有信心建设我们的国家。”斯里兰卡民主左翼阵线总书记、供水部部长纳那亚卡拉表示，在斯里兰卡最困难的时刻，中国对斯里兰卡给予坚定支持。任何国家都不能破坏斯中友谊。

斯里兰卡纯净遗产党领袖、能源部部长甘曼皮拉说，斯中建交以来，中国为斯里兰卡带来很多珍贵“礼物”，比如班达拉奈克国际会议大厦以及科伦坡港口城、机场高速公路和发电站等，不少项目由中方援建。“斯里兰卡古语说，真正的朋友与你同甘共苦，就像壁画一样永不翻页。中国是斯里兰卡的真朋友。”

斯里兰卡人民联合阵线领袖、教育部部长古纳瓦德纳表示，近年来，中国在各个领域的发展都取得巨大进步，令人钦佩。中国的发展为世界提供机遇。中国向发展中国家提供了非常重要的支持。“我们坚信在新的历史时期，斯中关系将更加紧密。”

斯里兰卡人民党总书记、议员纳瓦拉特纳说，新冠肺炎疫情发生后，中国向斯里兰卡捐助了大量疫苗和抗疫物资，帮助斯里兰卡渡过难关。衷心祝愿两国今后在各领域的友好合作进一步深化，两国关系持续稳定发展。

斯里兰卡共产党前总书记古纳塞克拉表示，共建“一带一路”倡议影响深远。实施这一倡议有助于推动各国发展进步。斯里兰卡是首批宣布支持和参与共建“一带一路”倡议的国家之一。“我们愿进一步深化斯中友谊，促进共同发展。”

《 人民日报 》（ 2022年02月21日 03 版）

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