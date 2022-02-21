新华社莫斯科2月20日电（记者黄河）俄罗斯总统普京20日应约与法国总统马克龙通电话，双方认为应通过外交途径解决乌克兰问题。

俄罗斯总统网站当天发布消息说，两国领导人在通话中对乌克兰东部地区接触线地带局势急剧恶化表示严重关切。双方认为，应在“诺曼底模式”下通过外交途径寻求解决方案，以实现停火并逐步化解冲突。

普京表示，乌东地区紧张局势升级的原因是乌政府军的挑衅行为。北约不断向乌克兰政府提供现代化武器弹药，推动乌采取军事手段。结果遭受苦难的是乌东地区平民，他们被迫向俄罗斯疏散，以躲避愈演愈烈的炮火袭击。普京批评乌方只是做出谈判姿态，并表示明斯克协议从未得到落实。

另据法国总统府20日发表的新闻公报，马克龙和普京在通话中坚定承诺，将采取一切有益行动，避免事态升级，降低风险，维护和平。双方同意优先通过外交途径解决当前危机，包括恢复“诺曼底模式”下的工作；推动乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）在未来数小时内举行会议，以达成停火承诺等。

公报说，马克龙还分别于19日和20日与乌克兰总统泽连斯基通电话，泽连斯基表示不会对挑衅行为作出回应并遵守停火协议。

本月18日，乌克兰东部民间武装自行成立的“顿涅茨克人民共和国”政府所在地发生爆炸。乌东民间武装随后宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。俄南部罗斯托夫州政府19日宣布，由于从乌东地区涌入的难民数量持续增加，该州即日起进入紧急状态。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装之间的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议。此后，乌东地区大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。（参与记者：徐永春）

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