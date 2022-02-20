新华社北京2月20日电 北京第二十四届冬季奥林匹克运动会将于20日晚圆满落下帷幕。高效防疫措施、科技办奥理念、志愿者的热情周到以及赛会中的团结友爱故事给多国参赛运动员、官员和专家学者留下深刻印象。他们纷纷表示，北京冬奥会展现出非凡的体育精神，凝聚起团结友爱的力量，向世界传递了充满希望的信息。

因被开幕式电视转播捕捉到调皮而迷人的眨眼睛表情，波黑雪橇选手米尔扎·尼古拉耶夫成了“网红”，他说，尽管本届冬奥会上自己无缘奖牌，但收获了满满的美好记忆。“在奥运村，无论何时，我遇到的每个工作人员都是微笑着的，让我感到如在家中！”

土耳其短道速滑运动员富尔坎·阿卡尔说：“我在北京很开心，奥运村很有趣，我喜欢奥运村里的食物。”阿卡尔的教练加利耶夫说，这里的工作人员非常乐于助人，奥运村里的一切都是一流的、优秀的。

土耳其国家奥委会体育总监埃尔德姆·多安说，北京冬奥会防疫措施非常科学，保证了运动员在安全环境下进行训练和比赛。无论是在赛场还是在生活区，中国都设置了先进装备，这是一届科技感十足的奥运会。多安还称赞赛会志愿者热情专业，“这里的志愿者无与伦比”。

36岁的罗马尼亚老将拉卢卡·斯特拉马图拉鲁参加了北京冬奥会雪橇团体项目比赛。他说：“北京冬奥会是我参加过的最棒的一届。”

阿根廷北京冬奥会代表团团长马丁·贝吉诺表示，从北京冬奥会完备的基础设施可以看出，中国高度重视本届冬奥会的筹备组织，赛事组织有序，组委会能够耐心倾听不同代表团的意见反馈并及时解决问题。

“北京冬奥会值得最高赞誉，在新冠疫情大流行背景下，中国履行承诺，为世界呈献了一场绿色、共享、开放、廉洁的冬奥会。”俄罗斯莫斯科国立大学新闻系俄中研究中心主任叶甫盖尼·扎伊采夫说。在他看来，“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言在北京冬奥会上得到进一步诠释，运动员们克服各种困难、不断突破极限的体育精神也鼓舞了全世界。

在冰壶混双循环赛中，中国选手范苏圆、凌智与美国队选手赛后互送礼物的故事，令卢旺达媒体人杰拉尔德·姆班达念念不忘。他说，这一暖心故事是体育精神的最好体现，这样的故事也传递出强烈信息——奥运精神就是要充满友谊、团结与和平。

芬兰于韦斯屈莱大学体育科学学院运动规划专业名誉教授基莫·索米说，北京冬奥会向世界传递了充满希望的信息，尽管新冠疫情仍在，但人们可以暂时忘却烦恼，去享受这样一场全球性体育盛会。

《新兴尼泊尔报》前总编辑尤巴·纳特·拉姆萨尔说，通过成功举办北京冬奥会，中国再次展示了卓越的赛会筹备能力和超强的组织能力。（参与记者：王峰、沙达提、林惠芬、张修智、阿斯钢、吉莉、陈静、倪瑞捷、周盛平、易爱军、华迪）

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