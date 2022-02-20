人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

德国外长说不应无端猜测乌克兰局势

2022年02月20日13:24 | 来源：新华网
小字号

新华社慕尼黑2月20日电 德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克19日说，不应无端猜测乌克兰局势，乌克兰危机仍存在对话与和平解决的空间。

贝尔伯克当日在主持七国集团外长会后，被问及是否赞同美国总统拜登称俄罗斯将“入侵”乌克兰时说：“在危机状况下，最不合适的做法就是无端猜测或估计”。她说，是否将有进攻行动发生仍是未知。她呼吁紧密关注实际情况，警惕“有针对性的假消息”。

贝尔伯克说，“目前形势十分严峻，但历史尚未写定，”“我们仍然可以看见出路”。

贝尔伯克称，俄罗斯应从俄乌边境撤军并进行对话。她说侵犯乌克兰主权将导致经济、政治等层面的严重后果。

贝尔伯克当天要求德国在乌公民“紧急”离开乌克兰。

美国总统拜登18日声称，他“确信”俄总统普京“已经决定”开战，进攻可能“在几天内”打响。拜登此前一直表示，美方不确定普京是否打定“进攻”主意。美国及一些西方国家媒体先前宣称俄罗斯将于16日“入侵”乌克兰。这些“预言”加剧了紧张局势，但事实证明“预言”并未应验。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部