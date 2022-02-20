新华社明斯克2月19日电（记者鲁金博）俄罗斯与白俄罗斯的“联盟决心-2022”联合军演最后阶段实战演习19日在白俄罗斯奥布兹—列斯诺夫斯基靶场进行。俄白联盟国家国务秘书梅津采夫、白俄罗斯国防官员和美国、乌克兰、波兰、立陶宛、拉脱维亚等16国驻白俄罗斯武官及媒体记者观摩了演习。

演习中俄白联盟军队模拟了防御战中击退敌人进攻，为反攻创造条件的场景。参加演习的有图-22M3轰炸机、苏-35战机、苏-30SM战机、T-72B和T-80主战坦克等。

梅津采夫说，将俄白联合军演看作对西方压力的回应是错误的，演习具有自我防卫性质。

俄罗斯与白俄罗斯10日开始在白俄罗斯举行“联盟决心-2022”联合军演。军演根据两国既定安排举行，目的是在防御作战中完成制止与反击外部侵略、打击恐怖主义和保护联盟国家利益的任务。演习将持续到本月20日。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

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