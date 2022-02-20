人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“联盟决心-2022”俄白联合军演最后阶段实战演习举行

2022年02月20日13:02 | 来源：新华网
小字号

新华社明斯克2月19日电（记者鲁金博）俄罗斯与白俄罗斯的“联盟决心-2022”联合军演最后阶段实战演习19日在白俄罗斯奥布兹—列斯诺夫斯基靶场进行。俄白联盟国家国务秘书梅津采夫、白俄罗斯国防官员和美国、乌克兰、波兰、立陶宛、拉脱维亚等16国驻白俄罗斯武官及媒体记者观摩了演习。

演习中俄白联盟军队模拟了防御战中击退敌人进攻，为反攻创造条件的场景。参加演习的有图-22M3轰炸机、苏-35战机、苏-30SM战机、T-72B和T-80主战坦克等。

梅津采夫说，将俄白联合军演看作对西方压力的回应是错误的，演习具有自我防卫性质。

俄罗斯与白俄罗斯10日开始在白俄罗斯举行“联盟决心-2022”联合军演。军演根据两国既定安排举行，目的是在防御作战中完成制止与反击外部侵略、打击恐怖主义和保护联盟国家利益的任务。演习将持续到本月20日。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部