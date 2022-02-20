新华社华盛顿2月18日电（记者谭晶晶）新冠疫情打乱了正常生活秩序，给人们带来不确定性和孤独感，对儿童和青少年来说也不例外。美国疾病控制和预防中心18日发布的最新报告显示，新冠疫情期间，美国儿童和青少年心理健康状况有所恶化。

美疾控中心当天发布了两项有关2019年1月至2022年1月期间儿童和青少年在医院急诊科就诊状况的研究报告。其中一份报告显示，与2019年相比，疫情期间5岁至17岁的儿童和青少年到急诊科就诊次数整体减少，但因某些意外伤害、慢性病及行为健康问题就诊的次数和比例有所增加。

报告称，疫情期间，成年照料者遭遇的健康、经济、心理等问题会增加孩子的脆弱性。一些孩子因疫情失去父母或照料者，遇到的其他困难也在增加，日常生活受到影响，这些因素都使孩子的行为健康问题增多。美国有超过14万儿童和青少年因疫情失去父母或照料者。

另一份报告显示，疫情期间，12岁至17岁年龄段的青春期女孩因心理健康问题到急诊就医的次数和比例大幅增加。青春期女孩因进食障碍到急诊就医的比例较疫情前增加一倍，因抽动障碍到急诊就医的比例增加了两倍多。这与疫情带来的各种困难有关，而疫情期间心理健康问题无法及时得到医疗救助又加重了这一情况。

美疾控中心表示，早期识别和预防干预对于改善孩子的心理健康状况至关重要。医疗救助不及时以及情绪压力增加可能导致孩子心理健康问题加剧，全社会应该提高这方面的意识。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至美国东部时间18日晚，美国累计新冠确诊病例超过7842万例，累计死亡病例超过93.4万例。

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