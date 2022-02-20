新华社圣何塞2月19日电 专访：哥中双边关系发展有巨大潜力——访哥斯达黎加前总统菲格雷斯

新华社记者范小林

哥斯达黎加前总统菲格雷斯日前表示，哥斯达黎加与中国双边关系发展具有巨大潜力，希望哥中两国关系能迈上新台阶。

菲格雷斯日前接受新华社记者采访时说，哥斯达黎加与中国建交近15年来，双边关系和互利合作稳步发展，而且潜力巨大。他回顾说，2007年6月哥中建交，2010年两国签署自由贸易协定，为两国关系，尤其是经贸关系发展创造了非同寻常的机会。

他说：“建交仅3年，哥斯达黎加就成为中美洲和加勒比地区第一个同中国签署自由贸易协定的国家。此后，双边贸易额持续增加，中国成为哥斯达黎加第二大贸易伙伴，而哥斯达黎加也成为中国在中美洲地区的重要贸易伙伴。”

菲格雷斯表示，希望哥斯达黎加能像智利等拉美其他国家一样扩大对华出口，并希望能有更多中国游客来旅游。同时，他希望能有更多中国企业前来投资建厂，利用双边自贸协定的优势，充分挖掘双边经贸关系的巨大潜力，将哥中关系推向一个新的高度。

他表示赞赏中国提出的共建“一带一路”倡议和中国应对气候变化的“双碳”目标承诺。他说，哥中2018年签署共建“一带一路”谅解备忘录，这为哥提供了与中国共享成功经验的机会。哥斯达黎加不应错过这样千载难逢的机会，应加强在倡议框架内与中国的合作，以实现哥基础设施的强劲发展，从而提高人民生活质量和国家竞争力。

菲格雷斯还说，哥作为保护生物多样性和实现碳中和的倡导国之一，与中国在环境可持续发展、应对气候变化、可再生能源等领域有合作潜力。

菲格雷斯说，他曾在多次访华期间和其他场合，与中国的政府机构、商业团体就哥中两国合作进行过坦诚的交流，这使他更认识到进一步发展双边关系的重要性。“哥斯达黎加应抓住与中国合作的机遇，实现国家发展目标，促进与中国的战略伙伴关系更上一层楼。”

菲格雷斯于1994年至1998年担任哥斯达黎加总统，此后他曾担任达沃斯世界经济论坛首席执行官。

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