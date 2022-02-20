新华社北京2月19日电 综合新华社驻外记者报道：由于从乌克兰东部涌入的难民数量持续增加，俄罗斯南部罗斯托夫州州政府19日宣布，该州即日起进入紧急状态。与此同时，乌克兰局势成为正在德国举行的第58届慕尼黑安全会议（慕安会）讨论焦点，与会多方呼吁缓和局势。

乌克兰东部民间武装18日宣布，因存在乌克兰发起军事行动的危险，自即日起向俄罗斯大规模集中疏散当地居民。18日下午，乌东部民间武装自行成立的“顿涅茨克人民共和国”政府所在地发生爆炸。爆炸发生后，“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”领导人发布声明称，为防止平民伤亡，将组织当地居民集中迁往俄罗斯。

俄总统普京18日下令，要求俄紧急情况部代理部长立即前往罗斯托夫州，为接收乌东部难民提供保障，并要求有关部门向每名进入罗斯托夫州的乌东部难民发放1万卢布（约合820元人民币）救助金。

俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金19日凌晨在其社交媒体账号发文说，俄不希望战争，但如果乌克兰东部顿巴斯地区的俄公民和同胞生命受到威胁，俄准备奋起保卫他们。

乌国防部长列兹尼科夫和武装部队总司令扎卢日内18日发表声明说，乌东部民间武装发布虚假信息以制造恐慌，乌政府将通过政治和外交手段解决乌东部冲突。

法国外长勒德里昂和德国外长贝尔伯克18日就乌东部和边境局势发表联合声明说，连日来，接触线沿线违反停火协议的事件增多令人十分担忧，各方应为缓和局势作出努力。就“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”领导人呼吁当地居民撤离到俄罗斯，以防范乌克兰可能发动的袭击，法德两国认为这些指控没有根据，敦促俄罗斯从俄乌边境附近撤军以缓和局势。

乌克兰总统网站19日发布声明说，乌总统泽连斯基当天将出席在德国举行的第58届慕安会。会议期间，泽连斯基将与德国总理朔尔茨、英国首相约翰逊和美国副总统哈里斯会晤，并积极寻求各国向乌提供额外的军事和经济援助。

乌克兰局势成为本届慕安会讨论的焦点。朔尔茨19日在慕安会上发表第一场演说时表示，乌克兰局势没有缓和，“欧洲有再次发生战争的危险”，外交途径仍然是解决乌克兰问题的手段。他还说，俄罗斯对乌克兰加入北约的担忧是“荒唐的”，乌克兰加入北约事宜近期都不会摆上日程。

北约秘书长斯托尔滕贝格19日在慕安会上说，他已致函俄罗斯外交部长拉夫罗夫，要求进行更多会谈，以化解在乌克兰可能发生的冲突。斯托尔滕贝格还说，目前为止北约未看到俄军撤出的迹象，相反俄军事力量仍在继续集结。北约将继续密切关注，并呼吁俄罗斯从乌克兰边境撤军。

欧盟委员会主席冯德莱恩当天在会上发言说，近期一系列事件可能会重塑整个国际体系，也会给俄罗斯带来经济损失。哈里斯当天在发言中称，俄罗斯如果入侵乌克兰，将会遭到前所未有的经济制裁。（参与记者：徐永春、胡晓光、李东旭、耿鹏宇、任珂、顾梓峄）

(责编：徐祥丽、杨牧)