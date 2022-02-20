尽管我的家乡广州和居住国希腊都不是冰雪运动兴盛的地方，但本届北京冬奥会赛事精彩纷呈，令我对冬季体育项目有了更多兴趣和认识。世界各国运动员挑战自我，创造出一个又一个好成绩，让我深深感受到运动带来的激情和喜悦。

本届冬奥会期间，无论是运动赛场，还是外交活动现场，都向世界传递出一系列积极信号，展现出中国的大国形象和大国担当。我为祖国的飞速发展和日益提升的国际威望感到骄傲，并期待中希两国继续携手，一起向未来！

——希腊《希华时讯》总编辑梁曼瑜

我出生在黑龙江，从小就在冰雪中嬉戏，大学的体育必修课是速度滑冰，至今仍对冰面备感亲切。我的孩子也特别喜欢冰雪运动，曾被我专门送去学习滑冰。因为法国里昂附近可选的滑雪场地比较多，每年我们全家都会安排滑雪活动。

为了庆贺冬奥会在北京举行，我校开展了一系列活动：教师团队共同备课，带领孩子们开展“冬奥会知多少”的专题讲座；让孩子们创作与冬奥会有关的诗作，并评选优秀诗歌；学唱《一起向未来》《致敬勇士》《冰雪舞动》等冬奥会歌曲，并进行诗歌朗诵；与山西省的教育机构合作，开设特色书法课，让孩子们挥毫泼墨，完成冬奥会相关书法作品；让低幼班级的孩子们充分发挥想象力，创作冬奥主题画作；组织学生和家长共同观看冬奥会开幕式。

——法国辛老师中文课堂校长辛丽燕

冬奥走进中国，世界聚焦中国。我和很多海外侨胞一样，为中国选手取得每一枚奖牌而激动欢呼。在当前疫情形势下，中国能举办如此精彩而又安全的冬奥会，实属不易。北京冬奥会的成功举办让中国更加自信。北京冬奥会不仅带动3亿人参与冰雪运动，还将极大提升中国冰雪竞技水平。“鸟巢”“冰丝带”“冰立方”“雪游龙”“雪如意”……这些改建或扩建的场馆令世界赞叹，也为世界体育场馆的建设使用提供了新思路。

——巴西华人协会常务副会长王文捷

在意大利，我主要是通过当地主流媒体密切关注冬奥会动态。由于参与过协助意大利记者安全入境中国的工作，他们也会告知我他们参与冬奥报道的生活片段。他们对北京冬奥组委的各项安排都非常满意。

我和家人在都灵居住多年。都灵在2006年举办过冬奥会，冰雪运动的氛围很浓厚。我们一家人经常上阿尔卑斯山体验冰雪运动。

当前，全球不确定性和不稳定性因素不断增加。中国成功举办冬奥会，为世界局势注入了更多确定性和稳定性的力量，也为全球彻底战胜疫情注入信心和希望。

——意大利中意青年会会长陈铭

（本报记者贾平凡、严瑜整理）

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