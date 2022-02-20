为期两天的第六届欧盟-非盟峰会18日在比利时首都布鲁塞尔结束。此次会议在移民、安全、医疗卫生等领域取得一定成果，包括欧盟宣布一项1500亿欧元的对非投资计划。

分析人士认为，欧盟推出这一投资计划意在加大对非影响力，不过资金来源和具体支持哪些项目等细节尚不清楚。从以往欧方承诺经常难以兑现的情况来看，这次的新计划能否真正落实仍然存疑。

疫苗是焦点

本届峰会原定于2020年10月召开，因受疫情影响而推迟。会后双方发表的联合声明称，欧盟将推出1500亿欧元投资计划用于支持非盟《2063年议程》。这笔投资是欧盟前不久发布的“全球门户”计划的一部分，投资领域包含卫生、教育、能源、交通和数字基础设施建设等。

欧非还在防止非法移民的问题上达成协议。双方将加强合作打击走私和人口贩运，支持加强边境管理，改善非法移民遣返、重新接纳和重新融入社会的工作。同时，双方将在两个大洲间和非洲内部进一步拓展合法移民的机会和途径。双方还宣布将在安全方面加强合作，表示将支持非洲安全部队加强训练和能力建设，增强其自主行动能力。

疫苗合作是与会者激烈讨论的焦点。现阶段，新冠疫苗在全球分配不公，非洲国家获得的疫苗数量有限。南非总统拉马福萨说，有关知识产权的规则已妨碍了南非疫苗的生产，只有豁免疫苗相关知识产权保护，疫苗才能在全球实现公平分配。欧盟委员会主席冯德莱恩则表示，欧盟与非盟目标一致，但是主张的路径不同。双方同意今年春天举行委员会级别的磋商，争取在“知识产权豁免”和“强制许可”之间找到一个彼此认可的解决方案。

落实是关键

发达国家对非援助长期存在“口惠而实不至”的问题。峰会结束后的新闻发布会上，有记者问，2017年第五届欧盟-非盟峰会上，欧盟曾推出一项“对外投资计划”，希望在2020年前筹集440亿欧元帮助非洲国家促进青年就业，但最终没有兑现。欧方如何能够保证此次1500亿欧元的投资计划得到落实？

对此，冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔和法国总统马克龙均只给出模糊答案，称这次制定了监督落实机制，须定期报告计划执行进度。但三人均未说明1500亿欧元的资金来源和支持的具体项目。

对于这次峰会的成果，肯尼亚国际关系问题学者卡文斯·阿德希尔认为，鉴于非洲目前在医疗卫生方面需要大量投资，欧盟的投资计划意义重大。然而，就像欧盟过去对非洲的大多数承诺一样，真正的考验在于执行。目前尚不清楚该计划将支持哪些具体项目，有哪些受惠国，实际完成的时间也不清楚。

阿德希尔说，非洲人民渴望发展，而不希望进行带有胁迫性质和附加条件的空谈。从往届峰会欧方承诺的实际履行情况来看，没有什么能让非洲国家相信欧盟已准备好建立基于平等、利益互惠和成果可持续的新伙伴关系框架。

南非国际事务研究所高级研究员库布斯·范·斯塔登也认为，欧盟“全球门户”计划的主要挑战在于落实，欧盟再多关于“共同价值观”的豪言壮语都不如实现一个其所描述的项目。（参与记者：李骥志、康逸、黎华玲、王子正、吕天然、杨臻、汪平）

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