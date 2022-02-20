新华社华盛顿2月18日电（记者颜亮 邓仙来）连日来，美国政府一再炒作俄罗斯即将“入侵”乌克兰。在俄方反复强调无意对乌动武、希望以美国为首的西方严肃对待其安全关切的情况下，华盛顿仍坚称“侵略随时可能发生”。美方释放“战争”烟雾弹，蓄意制造紧张气氛，如此行径只会加剧不信任和分裂，妨害乌克兰危机及相关问题妥善解决。

美方曾言之凿凿地说，俄罗斯可能于2月16日对乌克兰发动攻击。这一预测已被事实打脸。美领导人18日又声称，他“确信”俄总统普京“已经决定”开战，进攻可能“在几天内”打响。普京15日在与德国总理朔尔茨会晤后已经回应，俄方根本无意打仗。俄国防部15日还公布俄军部队在完成演习后从俄乌边境地带撤退并返回驻地的影像。法国外长勒德里昂日前也公开表示，没有迹象表明俄方将很快采取军事行动，当务之急是缓和局势。

美方在渲染战争威胁时，屡屡声称依据所谓“情报”。但历史证明，美方的所谓“情报”往往是维护美国霸权私利的借口。2003年，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会会议上将一管白色粉末当作伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据，为美国发动伊拉克战争辩护。战争导致伊拉克人民流离失所、生灵涂炭，然而美方最终根本没有在伊境内发现大规模杀伤性武器。在17日联合国安理会讨论乌克兰局势的会议上，就连美国国务卿布林肯也不得不承认，外界会质疑美国情报的准确性，因为“有先例证明美国公布的情报与后来发生的事实不符”。

美方刻意推升局势紧张、渲染亚欧大陆国家冲突对抗，暴露其不负责任、自私自利的本性。美国本土与俄罗斯并不接壤，经济上与俄依存度较低，乌克兰局势紧张，直接承压的是乌克兰、俄罗斯以及欧洲。如今，美方持续炒作战争威胁，已给乌国内经济社会安定和民众生活带来严重冲击，也为各方推进对话谈判增添了阻力。

政治解决乌克兰问题不能以释放“战争”烟雾弹为筹码，不能以制裁施压相威胁，更不能以煽动集团对抗为手段。当前形势下，有关各方应当保持理性，坚持政治解决的大方向，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。各方应当在充分考虑彼此合理安全关切和相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。

解决乌克兰问题，还是应回到落实新明斯克协议这一原点上。新明斯克协议是各方公认的、有约束力的解决乌克兰问题的基础性政治文件，经过安理会第2202号决议核可，理应得到有关各方的全面和有效执行。有关各方应展现建设性态度，通过对话协商解决新明斯克协议执行中出现的分歧，制定路线图和时间表，推动将协议尽快落到实处，为乌克兰危机的政治解决创造条件。

(责编：徐祥丽、杨牧)