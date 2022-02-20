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风暴“尤妮斯”已致欧洲多国9人死亡

2022年02月20日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京2月19日电 大西洋风暴“尤妮斯”18日侵袭英国、荷兰、比利时等欧洲多国，已造成至少9人死亡，航班取消、列车停运和渡轮停航，成千上万人遭遇断电。

综合媒体报道，在英国，3人在风暴引发的事故中丧生，其中伦敦一名女子驾车时遭大树砸中，利物浦一名男子乘车时被飞来杂物击中，汉普希尔一名男子驾车撞上断树；在荷兰，大风刮倒树木造成4人死亡；在比利时，一名老人被大风刮入河中溺亡；在爱尔兰，一名男子清理废墟时被倒下的大树砸死。

“尤妮斯”是三天来袭击欧洲的第二场大型风暴，英国、荷兰等国均发布红色预警。

丹麦渡轮运营商联合轮船公司18日宣布，鉴于风浪太大，暂停英吉利海峡往返英国多佛尔与法国加来的渡轮。英国18日共有436架次航班取消，并有多地列车因断电等原因被迫停运。

一些视频和照片显示，英国伦敦O2体育馆部分屋顶被狂风掀掉，多栋高楼甚至在风中“颤动”；在英格兰西南部韦尔斯，一座19世纪教堂的尖塔部分结构被风刮走。

荷兰阿姆斯特丹史基浦机场18日大约390架次航班取消。德国最大铁路运营商德国铁路公司18日取消北部地区全部列车车次。

18日晚些时候，“尤妮斯”逐渐向欧洲北部地区转移。（杨舒怡）

(责编：徐祥丽、杨牧)

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