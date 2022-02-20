人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新华国际时评：美媒肯定中国抗疫政策发人深思

2022年02月20日09:05 | 来源：新华社
小字号

新华社北京2月19日电 题：美媒肯定中国抗疫政策发人深思

新华社记者徐兴堂 乔继红

美国《华尔街日报》日前发文肯定中国抗疫政策，认为“动态清零”政策实现了死亡人数和经济干扰最小化两个目标，但西方与中国的地缘政治紧张容易使人忽视该政策取得的成就以及其他国家、包括西方国家能够从中借鉴些什么。美媒这一难得的肯定发人深思。

首先，这凸显了中国不容置疑的抗疫成果。尽管仍未完全摘下有色眼镜，但在中国新冠死亡病例数、住院病例数均远低于全球平均水平，经济率先强劲复苏，对保障全球供应链安全和推动世界经济复苏作出重要贡献等诸多硬核事实面前，《华尔街日报》不得不承认，中国“动态清零”政策效果明显，对其他国家有借鉴意义。

其次，这印证了西方舆论对中国的扭曲心态。文章承认，西方人很难心平气和地看待中国的抗疫政策。归根结底，他们被地缘政治考量和意识形态偏见蒙蔽了双眼，丧失了起码的客观。“凡是中国的政策都不民主”“凡是中国做得好的一定有问题”，长期以来一些美国媒体无视事实，不惜造假抹黑攻击中国，反映真相的声音常常受到打压。美国自由式滑雪运动员阿伦·布隆克日前就批评美国部分媒体关于北京冬奥会的“假新闻”，说了“中国在整个疫情防控方面做得非常出色”的大实话，但美国主流媒体对此集体噤声。

第三，自新冠疫情暴发以来，自诩“世界民主旗手”的美国，累计确诊病例和死亡病例长期位列世界第一，至今每天仍有2000多人因疫情失去生命。在美国，疫情持续蔓延导致工作人手短缺，进而造成港口货物积压，物资供应不畅，加剧物价飞涨。《华尔街日报》的文章援引医学期刊《柳叶刀》研究发现说，造成各国抗疫效果差异的是民众对政府的信任。文章指出，中国民众对政府的信任度高，而美国民众对政府的信任度低。

事实反复证明，中国“动态清零”政策效果明显、行之有效。美国应早日放下意识形态偏见，扎实完善疫情防控举措，这样的改变才是美国民众之福、世界之幸。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部