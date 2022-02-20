新华社北京2月19日电 题：美媒肯定中国抗疫政策发人深思

新华社记者徐兴堂 乔继红

美国《华尔街日报》日前发文肯定中国抗疫政策，认为“动态清零”政策实现了死亡人数和经济干扰最小化两个目标，但西方与中国的地缘政治紧张容易使人忽视该政策取得的成就以及其他国家、包括西方国家能够从中借鉴些什么。美媒这一难得的肯定发人深思。

首先，这凸显了中国不容置疑的抗疫成果。尽管仍未完全摘下有色眼镜，但在中国新冠死亡病例数、住院病例数均远低于全球平均水平，经济率先强劲复苏，对保障全球供应链安全和推动世界经济复苏作出重要贡献等诸多硬核事实面前，《华尔街日报》不得不承认，中国“动态清零”政策效果明显，对其他国家有借鉴意义。

其次，这印证了西方舆论对中国的扭曲心态。文章承认，西方人很难心平气和地看待中国的抗疫政策。归根结底，他们被地缘政治考量和意识形态偏见蒙蔽了双眼，丧失了起码的客观。“凡是中国的政策都不民主”“凡是中国做得好的一定有问题”，长期以来一些美国媒体无视事实，不惜造假抹黑攻击中国，反映真相的声音常常受到打压。美国自由式滑雪运动员阿伦·布隆克日前就批评美国部分媒体关于北京冬奥会的“假新闻”，说了“中国在整个疫情防控方面做得非常出色”的大实话，但美国主流媒体对此集体噤声。

第三，自新冠疫情暴发以来，自诩“世界民主旗手”的美国，累计确诊病例和死亡病例长期位列世界第一，至今每天仍有2000多人因疫情失去生命。在美国，疫情持续蔓延导致工作人手短缺，进而造成港口货物积压，物资供应不畅，加剧物价飞涨。《华尔街日报》的文章援引医学期刊《柳叶刀》研究发现说，造成各国抗疫效果差异的是民众对政府的信任。文章指出，中国民众对政府的信任度高，而美国民众对政府的信任度低。

事实反复证明，中国“动态清零”政策效果明显、行之有效。美国应早日放下意识形态偏见，扎实完善疫情防控举措，这样的改变才是美国民众之福、世界之幸。

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