新华社德黑兰2月19日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希19日表示，伊朗核问题全面协议相关方谈判达成协议的关键是确保伊朗人民的利益。

据伊朗总统网站消息，莱希当天与法国总统马克龙通电话时说，伊朗代表团正在奥地利首都维也纳认真进行谈判。伊朗在谈判过程中提出了建设性提议，并基于伊朗人民利益研究了其他方的提议。

莱希说，伊朗谈判团队一再对保障伊朗人民权利的倡议表示欢迎。意在对伊朗人民继续施压的政治主张破坏达成协议的前景。在维也纳达成的任何协议都应包括解除制裁、提供有效保证以及停止提出政治问题和主张。

另据伊朗外交部网站消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬当天在德国与奥地利外长沙伦贝格会晤时说，本国人民利益是伊朗在谈判中不可逾越的红线。如果达成协议意味着侵犯伊朗人民的利益，伊朗会选择维护国家利益，不会逾越红线。

阿卜杜拉希扬说，欧洲三国和美国发起的媒体宣传不会动摇伊朗谈判团队维护本国人民利益的使命。有关西方国家现在必须作出最终决定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。阿卜杜拉希扬2月18日说，西方国家必须表现出真正的主动性和灵活性，谈判才能在未来几天或几周内取得成果。

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