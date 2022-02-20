新华社布鲁塞尔2月19日电 综述：欧洲多国放松防疫 世卫官员担忧解封过早

新华社记者

鉴于近期“新冠疫情形势逐渐好转，医疗卫生系统面临的压力有所缓解”，比利时、葡萄牙、德国、荷兰等欧洲多国开始或准备进一步放松防疫限制措施。与此同时，世界卫生组织欧洲区域办事处警告说，部分欧洲国家过早解封令人担忧，强调接种疫苗仍是欧洲地区防止重症和死亡的最佳手段。

2020年12月27日，在德国科隆一家养老院内，一名老人接种新冠疫苗。（新华社发，唐颖摄）

数据“趋缓” 管控松动

据比利时国家公共卫生研究所18日公布的数据，2月8日至14日这一周，该国平均日增新冠确诊病例12931例，较前一周下降44%。新增新冠住院病例和重症病例分别比前一周减少17%和13%。

荷兰国家公共卫生与环境研究所新发布的新冠疫情数据显示，截至13日的一周内，该国新增确诊病例482695例，比前一周下降22%；新增住院病例和重症病例分别比前一周减少18%和28%。

此外，依据官方数据，芬兰新冠疫情在过去几周趋于稳定；罗马尼亚最近10天的日增新冠确诊病例数平稳下降。

基于疫情“相对趋缓”的评估，比利时疫情管控预警于18日从最高等级“红色代码”下调为“橙色代码”，管制措施进一步放宽，居家办公不再是强制要求。

葡萄牙政府17日宣布，即日起由疫情“灾害状态”降为“警戒状态”，将取消部分防疫限制措施。

德国联邦和各州政府16日达成协议，将分三步放松本国防疫措施，但强调不会取消室内戴口罩、保持社交距离等基本防疫举措。

英国首相约翰逊不久前表示，计划在2月下旬提前结束英格兰所有剩余防疫限制措施，包括新冠病毒检测呈阳性人员须自我隔离的规定。放松管控或准备解禁的其他欧洲国家还有荷兰、奥地利、马耳他等。

2022年1月28日，一名女子从英国伦敦一家新冠疫苗接种中心门外走过。（新华社发，雷伊·唐摄）

多方发声 警惕反弹

鉴于新冠病毒的遗传多样性和新冠疫情的不确定性，世卫组织及部分欧洲国家官方均强调在逐步放松防疫措施时坚持个人防护的重要性，需为应对可能出现的疫情反弹做准备。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格15日在一份声明中警告，新冠疫苗接种率相对较低的部分欧洲国家不要盲目效仿接种率较高的国家，过早放松防疫措施。他说，欧洲地区的新冠疫苗覆盖率存在明显差异，在保加利亚和波黑等国，60岁以上人群的接种率不到40%。

克卢格说，当前奥密克戎变异毒株在欧洲自西向东传播，与仍在欧洲东部地区肆虐的德尔塔变异毒株叠加传播，过早解封令人担忧。他强调，新冠病毒仍是“可致命的”病毒，目前在世卫组织欧洲区域已造成超过180万人死亡。

2022年1月8日，在比利时布鲁塞尔国际机场的新冠检测中心，人们等待做检测。（新华社记者张铖摄）

德国总理朔尔茨16日表示，“新冠疫情并未结束”，政府还需为应对可能出现的病毒新变种做好准备。

虽然丹麦已关闭大部分新冠快速检测中心，但其对新冠疫情的监控与跟踪没有放松，且尤其关注反复感染的新冠病例数据，以便追踪监测人群抗体水平。

奥地利总理内哈默日前强调，新冠疫情仍在持续，需密切追踪疫情发展，做出实时评估；荷兰卫生大臣克伊佩尔斯提醒民众：新冠病毒的新变异毒株仍可能出现，对此需保持警惕；芬兰卫生部门成立了专门工作小组，为应对可能出现的下一波疫情做规划；多名希腊卫生专家认为，目前放松限制措施的时间点太早，民众仍要非常小心谨慎地防护。（执笔记者：潘革平；参与记者：林晶、于涛、赵丹亮、于帅帅、张毅荣、陈静、徐谦、王湘江、陈琛、陈晨、林惠芬、郭爽、陈文仙）

(责编：赵欣悦、白宇)