新华社北京2月19日电 国务委员兼外长王毅2月19日晚在北京应邀以视频方式出席第五十八届慕尼黑安全会议中国专场并发表主旨讲话。

王毅表示，当前世界再次面临分裂和对抗的风险。在多边主义的旗帜下加强团结合作，在命运与共的大船上一起划桨而非相互掣肘，彼此鼓劲而不是相互攻击，才能战胜当前的挑战，迈向光明的未来。

王毅说，世界要好起来，大国必须作出表率。我们期待大国都能带头支持多边主义，带头恪守国际承诺，带头践行联合国宪章宗旨，带头为世界和平发展作贡献。世界要好起来，各国必须加强合作。应当共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。世界要好起来，中欧必须发挥作用。双方要把握住中欧全面战略伙伴这一定位，为世界提供更多的稳定性和正能量。

王毅表示，北京冬奥会的成功，是中国的成功，更是世界的成功。中方愿意本着“一起向未来”的精神，与各国以团结为帆，以合作为桨，在后疫情时代同舟共济，开创更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)