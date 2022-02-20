本报记者 谢亚宏

持续15天的意大利中国春节电影周于日前落下帷幕，许多意大利民众在罗马台伯河畔的“风景”电影院内观看了中国电影。

此次电影周活动由意大利《世界中国》杂志社主办，中国驻意大利大使馆文化处、中国驻罗马旅游办事处等机构提供支持，共播放了《十八洞村》《一句顶一万句》等10部中国影片。电影周艺术总监、导演莱昂纳多·西涅里·隆博罗索表示，电影是一个神奇的窗口，人们通过它可以深入了解不同国家的文化和习俗。此次电影周活动从一个视角展现了中国电影行业的最新成果和前沿水平，很好地实现了文化交流的目的。“我们希望未来能继续扩大电影周规模，邀请中国导演来意大利介绍他们的作品。”

电影周期间不仅有精彩的影片放映，还举办了丰富多彩的文化活动。中国传统乐器小型音乐会、舞狮、书法和茶艺表演等，让意大利民众以及当地华侨华人感受到了浓浓的春节文化气息。观众西尔维娅说：“我最喜欢的是舞狮表演，两个人就能把狮子的神态演得活灵活现，再配上中国传统的锣鼓声，十分具有感染力，真是太棒了。”

电影周的举办正逢北京冬奥会期间。影院门前，不少观众在北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”的照片前留影。影院大堂展示的中意双语书籍和北京冬奥会及中国旅游的宣传册，也让观众们饶有兴致地驻足浏览。

《世界中国》杂志社社长胡兰波说，本次电影周春节庆祝活动，增进了两国人民之间的了解和友谊。中国驻罗马旅游办事处主任张凌霄表示，2022年是中意文化和旅游年，中方将努力在线上线下开展更多文化互动体验活动，促进两国民众交流。

（本报罗马2月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)