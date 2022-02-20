穆罕默德·哈立德·马哈茂德

北京冬奥会不仅为全球冰雪健儿提供了绝佳的竞技舞台，还向世界展现了自信、创新、开放的中国风采

2月20日，为期两周多的北京冬奥会将落下帷幕。中国为世界奉献了一届精彩纷呈的冬季运动盛会。场馆设计科技环保，组织服务热情周到，比赛氛围公平友好……北京冬奥会不仅为全球冰雪健儿提供了绝佳的竞技舞台，还向世界展现了自信、创新、开放的中国风采。

中国热情迎接八方来客，展现出自信、从容的待客之道。大气磅礴的开幕式演出，关怀备至的冬奥村服务，热情洋溢的志愿者微笑……北京冬奥会的一切令人难忘。赛场上，运动员们激烈比拼，突破极限；赛场外，他们与憨态可掬的“冰墩墩”合影，在冬奥村感受中国传统文化的独特魅力，在社交平台上分享在智慧餐厅的就餐经历……北京冬奥会给世界带来许多惊喜，更留下了许多美好。

北京冬奥会充分展现了中国的创新实力。在巴基斯坦运动员参加的高山滑雪项目中，“冰状雪”赛道由中国人工造雪技术铺就；得益于中国拥有自主知识产权的二氧化碳跨临界直冷制冰技术，国家速滑馆“冰丝带”能形成最完整、最均匀、最快速的冰，让各国运动员赛出好成绩；北京冬奥会全部场馆历史性地首次实现100%绿色电能供应，向世界展现了中国绿色转型发展的努力；从零重力体验的床到智能送餐，一系列以人为本的科技创新让运动员们在紧张比赛之余身心得以放松……前沿科技的应用展现了北京冬奥会的无穷魅力。

中国实现了“带动3亿人参与冰雪运动”的目标。如今，越来越多中国人爱上冰雪运动，大大拓宽了全球冰雪运动市场和冰雪旅游市场。中国拥有不断推动对外开放的宽广胸襟，始终与世界共享发展机遇。巴中两国可以在冰雪运动、冰雪旅游领域加强合作，促进两国相关产业发展。

在北京冬奥会开幕式上，在由所有参赛代表团引导牌构建的“大雪花”主火炬台托举下，奥运火种缓缓升起，象征着各国在奥林匹克光芒照耀下携手前行，一起向未来。相信通过举办北京冬奥会，“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言将更加深入人心，自信、创新、开放的中国会越来越好。

（作者为巴基斯坦奥委会秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)