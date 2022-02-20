本报北京2月19日电 （记者刘硕阳）在19日于北京举行的国际奥委会第139次全会上，国际奥委会主席巴赫向中国人民颁发奥林匹克奖杯，向中国人民对北京2022年冬奥会的支持表示感谢。

巴赫在颁奖时说：“如果没有中国人民的支持，北京2022年冬奥会不可能达到如此出色的水平。即使是在闭环中，我们也感受到了中国人民的支持。”

巴赫表示：“我们能感受到温暖、活力、热情和支持。来自各行各业、出生在不同年代的中国人民，以及中国的文化界人士、艺术家、科学家、工程师、学生和成千上万的志愿者，都非常非常热情地欢迎运动员和我们。他们非常致力于本届冬奥会的成功。”

巴赫总结说：“这真的很暖心，这也对北京冬奥会的成功至关重要。因此，我非常荣幸和高兴地宣布，今天，国际奥委会授予中国人民奥林匹克奖杯。”

在当天的全会上，北京冬奥组委和国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇向全会作了陈述报告。全会对北京成功举办2022年冬奥会、对北京冬奥组委为运动员和所有冬奥会参与者提供的出色服务表示感谢。

奥林匹克奖杯由现代奥林匹克运动创始人顾拜旦在1906年创设，国际奥委会每年颁发给为奥林匹克运动发展做出积极、有效贡献的组织和协会。北京2008年奥运会之后，国际奥委会也向东道主颁发了奥林匹克奖杯。

北京冬奥会将于20日晚举行闭幕式。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)