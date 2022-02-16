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虎年央视春晚精编版在27个主流平台播出

2022年02月16日08:26 | 来源：人民网-国际频道
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西班牙语版本的精编版剧照——爱在吉祥年。中国驻哥伦比亚大使馆供图
西班牙语版本的精编版剧照——爱在吉祥年。中国驻哥伦比亚大使馆供图

人民网里约热内卢2月15日电 （记者吴杰）火树银花合，星桥铁锁开。在中华儿女喜庆元宵佳节之时，中国驻哥伦比亚大使馆、中央广播电视总台影视翻译制作中心携手哥伦比亚国家电视台，将2022年中央广电总台春节联欢晚会精编西语版呈现给当地观众。截至2月15日，虎年春晚精编版已陆续在哥伦比亚、秘鲁、巴拿马、萨尔瓦多等拉美国家及欧洲、非洲的27个主流传播平台播出，境外社媒平台相关主题阅览量破875万。

为使虎年春晚精彩节目被更多国家观众观赏，中央广电总台影视翻译制作中心在春节期间推出西班牙、阿拉伯、葡萄牙、英、法等10个语言版本的春晚多语种精编版节目，提供贴近海外受众关注点的字幕译文，从节目构思、创作背景、文化内涵等多角度挖掘补充画面以外的信息，帮助拉美与欧洲、非洲等多国观众更好地理解、欣赏中国的春晚。

除了播出春晚精编版，哥伦比亚国家电视台还制作了虎年春晚精编西语版的预告片，提示当地观众及时收看，中国驻哥使馆的脸书平台、哥中友协的社交媒体平台也进行了推广和播放。此外，阿根廷美洲电视台、26台及巴西盒子电视媒体平台正在陆续安排播出。

春晚精编版荟萃了《春风十万里》《春天的钟声》《摆出一个春天》《爱在吉祥年》《乳虎啸春》《难忘今宵》《只此青绿》《行云流水》《星星梦》《生生不息梨园情》《冰雪闪亮中国年》等不同类型的精品节目，向各语种观众展现了中国文艺的丰富多彩和中华文化的博大精深。

阿根廷观众莫妮卡说：“《星星梦》这个节目中，小女孩让妈妈‘从天上摘一颗星星’这样美妙的设计，让我感动得流下了眼泪。请你们继续使用这种方式向我们介绍中国文化。”

巴西观众杰弗森·杰里普说：“我们全家人都很喜欢这台美妙的晚会。尤其喜欢《乳虎啸春》里小老虎的舞蹈和《摆出一个春天》里拉祜族女孩们的舞蹈。一切都那么美好的，（晚会）向我们展示了中国文化，让全人类感到自豪。祝福中国人民！中国和巴西永远是好朋友！”

西班牙语区观众乔斯·路易斯·海林说：“鉴于整台晚会的表演质量和独创性，很难选择哪个节目最好看。《只此青绿》这个节目中蓝色和绿色的搭配，就像一幅绝美的风景画，让我感到十分钦佩，再配合那美妙的舞台，完美的编舞，真是美妙绝伦！”

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(责编：王禹蘅、常红)

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