新华社日内瓦2月11日电 新闻分析：全球新冠确诊累计超4亿例 专家呼吁“解封”仍需谨慎

新华社记者刘曲

世界卫生组织10日公布的最新疫情数据显示，全球新冠确诊病例累计已超4亿例，累计死亡逾577万例。

考虑到经济压力、疫苗接种率提高等因素，一些国家已经或正准备放松防疫限制措施。但世卫组织最新疫情周报显示，全球新冠死亡病例数仍在快速增长。世卫组织专家近期一再强调：疫情尚未结束，“解封”仍需谨慎。

全球疫情依然严峻

世卫组织数据显示，截至欧洲中部时间10日17时13分（北京时间11日零时13分），全球新增新冠确诊病例2332592例，累计确诊402044502例；新增死亡病例12005例，累计死亡5770023例。

世卫组织的最新疫情周报揭示了当前全球疫情的两个特点：首先，变异新冠病毒奥密克戎毒株已取代德尔塔毒株，成为全球主要流行毒株。其次，虽然新增确诊病例数在减少，但是新增死亡病例数在增长。截至2月6日的一周内，全球新增确诊病例数较前一周减少17%，但新增死亡病例近6.8万例，较前一周增长7%。

美国是累计确诊和累计死亡病例最多的国家，确诊超7644万例，死亡超90.2万例，分别占全球总数的19%和15.6%。

全球共10个国家累计确诊病例超过1000万例，分别为美国、印度、巴西、法国、英国、俄罗斯、土耳其、意大利、德国和西班牙；共有5个国家累计死亡病例超过30万例，分别是美国、巴西、印度、俄罗斯和墨西哥。

一些国家逐步“解封”

尽管疫情尚未结束，一些国家出于各自考量，近期已逐步放松防疫限制措施。

丹麦政府1月26日宣布，2月1日起取消大部分防疫限制措施，如进入超市或使用公共交通工具时不再需要戴口罩等。宣布该措施时，人口不到600万的丹麦日增确诊病例超过4.6万例，但丹麦政府认为，该国的高疫苗接种率已可为人群提供有力保护。丹麦政府同时呼吁，应对老年人、慢性病患者等多加关注和保护。

英国政府已于1月27日全部结束此前为应对奥密克戎毒株启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，从当日起英格兰地区民众无需戴口罩，无需在公共场所和活动中出示疫苗通行证。首相约翰逊2月9日宣布，计划在2月下旬结束英格兰所有剩余防疫限制措施，包括新冠检测呈阳性人员须自我隔离的规定。

新西兰政府2月3日公布了新的“五步走”边境重启计划，拟于2月底开始逐步开放边境，不晚于10月份全面重开。澳大利亚总理莫里森2月7日说，自本月21日起，澳大利亚将向已完成新冠疫苗全程接种的外国游客重开国门。

专家建议保持谨慎

一些国家“带疫解封”，引发不少专家担忧。专家们表示，恢复正常生活的强烈愿望可以理解，但一定要保持谨慎。

美国已有多个州近期宣布将放宽疫情防控措施，包括取消在学校等室内场所的“口罩令”。美国疾病控制和预防中心9日表示，美国新冠住院病例数、死亡率还很高，仍建议民众在病毒传播风险较高的区域戴口罩。

英国9日宣布的最新“解封”计划也引发该国不少专家学者强烈反对。一些专家表示，此举“不受科学指导”“违背公共卫生基本原则”，将让儿童、老人等易感人群处于危险之中，并将导致更多人遭受新冠长期症状困扰。

世卫组织专家近期呼吁，那些已开始解除防疫限制措施的国家采取稳步、缓慢的方式逐渐“解封”，因为新冠死亡病例数仍在增加。

有观点认为，奥密克戎毒株传播能力强但导致病症较轻，再加上疫苗广泛接种，阻止新冠病毒蔓延既无可能也不必要。世卫组织总干事谭德塞日前在记者会上再次对此表示关切。他说：“更多病毒传播意味着更多死亡……此时任何国家（在疫情面前）无论是投降还是宣布胜利，都为时过早。”

(责编：苏缨翔、杨牧)