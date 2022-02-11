新华社北京2月11日电（记者朱超）连日来，多国领导人和国际组织负责人高度评价中国为弘扬奥林匹克精神、促进人类团结友爱所展现的大国担当，认为北京冬奥会成功举办，为国际奥林匹克运动发展作出重要贡献。对此，外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上表示，中方正在兑现举行一场简约、安全、精彩的奥运盛会的承诺。衷心祝愿各国运动员在赛场上绽放风采、超越自我、圆梦北京!

赵立坚说，国际社会对北京冬奥会的好评和赞许一浪高过一浪。许多国际政要纷纷表示，北京冬奥会将有助于展示人类的韧性、团结和对幸福的追求，是“更团结”的奥林匹克格言的生动体现。北京冬奥会在新冠肺炎疫情背景下成功开幕，展现出中方强大的组织能力。一些亲历北京冬奥会开幕式现场的国际贵宾还为北京冬奥会的精彩盛况点赞，高度评价赛事筹办工作。

他说，国际奥委会主席巴赫表示，从世界范围来看，冬季运动的时代可以划分为北京冬奥会之前和之后，中国带动3亿人参与冰雪运动，将为冰雪运动开启新时代。联大主席沙希德表示，北京冬奥会将是超越地缘政治，促进全球团结、和平和人类创造力的重要机会。柬埔寨国王西哈莫尼表示，中国人民的热情好客让所有参赛者印象深刻。塞尔维亚总统武契奇表示，中方给予的周到热情接待，使我们深感中国人民的真诚友好。土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫表示，无论在组织还是竞技方面，北京冬奥会都将是最高水平的体育盛会。阿联酋阿布扎比王储穆罕默德用中阿英三语发布推特，表示北京冬奥会体现了体育的力量，促进了世界人民的理解和友谊。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，疫情期间举办冬奥会是最困难的事情之一，举办国必须制定令人难以置信的措施，中国做到了。

“现在，在离我们不远的冬奥场馆里，众多冬奥健儿正在同台竞技、奋力拼搏。我们衷心祝愿各国运动员在赛场上绽放风采、超越自我、圆梦北京!相信未来的比赛会更加精彩纷呈!”赵立坚说。

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