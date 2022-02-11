新华社意大利塔兰托2月11日电 通讯：中企助推意大利海上风电

新华社记者陈占杰 刘咏秋

这些日子，意大利南部重要海港塔兰托分外热闹。碧海蓝天间，中国明阳智慧能源集团股份公司（明阳智能）的海上风电设备正在安装。主机、叶片、塔筒等整齐摆放着，作业船24小时待命，一旦海上天气条件合适，就开始作业。

这是一个高度国际化的项目：业主是意大利公司，吊装船属于荷兰公司，吊装总指挥是英国人，海上风机的单桩基础由西班牙公司安装，为项目提供融资的是法国银行，而明阳智能提供风电设备。中国技术、国际合作让意大利向着增加清洁能源、应对气候变化的目标又迈进了一步。

明阳智能副总裁叶凡告诉新华社记者，海上风电号称新能源行业的登月工程，塔兰托港项目是明阳智能首次登陆欧洲高端市场，为公司国际化奠定坚实基础。

塔兰托港风电项目水深3米至18米，年平均风速每秒5.2米。凭借超低风速解决方案的明显优势，明阳智能在强手林立的欧洲风电市场脱颖而出。叶凡说，明阳智能拿下该项目主要有三方面原因：一是采取目前世界上最先进的半直驱技术，二是定制化设计的超低风速解决方案为客户大幅提升投资回报率，三是专业团队能快速反应客户需求。

负责项目施工的意大利文托电力服务公司总经理格拉索告诉新华社记者，塔兰托港风电项目是意大利首个离岸风电项目。风电领域国际合作非常重要，不同的技术和经验可以结合起来达到最好的效果。

在欧洲新冠疫情快速蔓延的背景下，明阳智能仍把全部设备按期运抵塔兰托港。除提供设备外，明阳智能还与客户签署了为期20年的运维合同，提供全周期运维服务。明阳提供的10台风机总功率为30兆瓦，可以满足近两万个家庭的用电需求。

叶凡说，该项目不但有助于增强客户对明阳的信心，对国内同行也有很好的借鉴作用，为高端制造业走向欧洲树立典范。

意大利巴里理工大学能源系统教授阿米兰特向新华社记者表示，该项目位于复杂的城市和工业区之内，是一个极好的离岸风电项目，对塔兰托的发展非常有利。

意大利能源分析专家瓦里亚莱说，该项目是意大利风电计划的一部分，有助于减轻意大利对传统能源的依赖，增强公众对风能的认识。

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