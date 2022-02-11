人民网约翰内斯堡2月11日电 （记者王磊）当地时间2月10日晚，南非总统拉马福萨在开普敦市政厅发表国情咨文。他表示，随着新冠肺炎疫情好转，南非正在加速经济复苏的脚步，以重新恢复公众对于国家的信任感和自豪感。

拉马福萨表示，在近两年时间的抗疫斗争中，南非医疗、防疫系统得到提升，人民的防疫意识也得以加强。截至目前，南非已经为3000万以上人次接种疫苗，近42%的成年人和60%的50岁以上人群均接种了疫苗，这为南非经济复苏计划提供了坚实的基础。

拉马福萨说，南非政府过去一年专注于抗击新冠肺炎、推动基础设施建设、刺激就业、推动能源设施升级等工作，南非在此期间获得了发展。但拉马福萨承认，当前南非面临极端贫困、高失业率、电力危机等问题，这些问题已严重阻碍南非前行的脚步。在此情况下，南非政府既要处理眼前的危机，又要为国家持久的稳定发展创造条件。

“基础设施建设将成为南非经济复苏计划的核心。”拉马福萨说。南非政府计划从财政中拨款1000亿兰特，用于能源、道路、水资源等方面的基础设施建设，以支持经济增长，保障民生。

拉马福萨公布了一系列经济复苏措施，包括增加发电项目，针对国家电力系统进行结构性改革。南非国家电力公司的拆分，有望在今年12月完成，以应对本国面临的电力危机。同时，与多行业展开合作，创造更多就业机会，切实解决失业人口过多的问题。提升港口和铁路运行效率，以增加国家经济活力。

(责编：苏缨翔、吴成良)