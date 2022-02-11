新华社瓦莱塔2月11日电 特写：一家马耳他“公共厨房”的坚守：用三餐温暖驱散疫情寒冬

新华社记者陈文仙

现年64岁的马耳他“汤厨”慈善餐厅运营者马塞利诺·米卡莱夫每天忙个不停。中午12点，他的餐厅准时开始为无家可归者、食不果腹者或病患提供免费膳食。

新冠疫情给人们带来了巨大冲击。在马耳他，随着疫情蔓延，米卡莱夫看到无家可归者和食不果腹者不断增加，生活处境愈加艰难，受一些疫情防控措施影响，这些群体更加孤立无助。他们成了米卡莱夫最大的牵挂。

米卡莱夫说，露宿街头的流浪汉、住在车库或收容所的人让他看在眼里，急在心上，他开始为他们奔走呼号，希望能提供帮助。虽然万事开头难，开始的时候难免有人冷言冷语，但在他的坚持和其他6名志同道合朋友的帮助下，去年8月他终于创办了“汤厨”餐厅，每周5天为无家可归者、食不果腹者或病患提供免费午餐、下午茶和晚餐。

“汤厨”设在马耳他首都瓦莱塔的一栋建于1584年的古老建筑里，人们亲切地把这个100平米左右的餐厅称为“公共厨房”和“温暖的家”。

“汤厨”开始运营之时，正值马耳他疫情严重蔓延、多项防控措施执行之际。米卡莱夫接受新华社记者采访时说，疫情让本已生计艰难的人的生活雪上加霜，“汤厨”的出现就是为了帮助这些人。

为让就餐者有宾至如归的感觉，米卡莱夫专门在餐厅入口处摆放了一块写有“等候服务”的告示牌，而不像普通餐厅那样摆放的是“等候就座”的告示牌。

“我们把所有人都当作客人，给予他们尊严。我们的座右铭是有尊严的生活，因为我们相信每个人都有权获得住所、教育和帮助。”米卡莱夫说。

米卡莱夫身材魁梧，但戴着一副无框眼镜、说话柔声细语的他温文尔雅。他经常跟就餐者沟通，耐心聆听大家的故事，引导他们树立生活的希望和信心。

开业至今，米卡莱夫不断完善“汤厨”的设施和服务，包括添加了洗衣机、烘干机和淋浴等设备，来自各行各业的志愿者还提供理发、法律支持和就业帮助等服务。虽然疫情冲击就业市场，但在“汤厨”的帮助下，仍有客人找到了工作。在米卡莱夫的坚持下，“汤厨”一步步走向正轨，除了提供膳食，也成为很多无家可归者的家。

在餐厅服务的志愿者安杰拉·谢里说，她很享受在“汤厨”工作，这里就像一个社区，大家尽力帮助来这里的人。“我们带着爱心工作，很多的爱心。”

截至目前，“汤厨”已为8600多人次累计提供了3万多份餐食。现在餐厅有两名全职工作人员，另有约90名志愿者。来自公司、学校和个人的捐赠支撑着“汤厨”的日常运营。米卡莱夫说，马耳他人的慷慨捐赠让他感到欣慰。

米卡莱夫希望得到政府进一步支持，目前他正在跟政府有关部门沟通，希望能够减免“汤厨”部分水电费支出。

“当你为他人提供服务时，总是能获得很多快乐。你付出的越多，得到的也越多。”他说。

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