新华社拉姆安拉2月10日电（国际观察）对以色列强硬表态 巴解组织有何意图

新华社记者李碧念

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）中央委员会9日决定，终止履行巴解组织和巴民族权力机构在与以色列签署的各项协议中的义务，暂停承认以色列国。

分析人士指出，在美国逐渐从中东抽身、阿拉伯国家与以色列关系不断改善、中东和平进程陷入僵局的背景下，巴解组织此举实属无奈，其目的旨在吸引国际社会对地区问题的更多关注。

无奈之举

近期，巴勒斯坦民众与以色列军队围绕犹太人定居点问题冲突不断。在约旦河西岸城市纳布卢斯和希伯伦每周都有反对定居点的抗议活动，并经常发生巴勒斯坦人被以军打伤事件。2月8日，以色列打死3名巴勒斯坦人，引发约旦河西岸多座城市举行罢工。

分析人士指出，随着巴以紧张局势升级，巴解组织无力阻止以色列持续修建定居点也招致民众批评，巴解组织采取强硬态度意在回应民意。

以色列媒体评论员哈立德·阿布·图迈指出，以军在纳布卢斯打死3名巴勒斯坦人之后，巴方宣布采取这样的举动或是“试图安抚巴勒斯坦人”。

上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，以色列先后与阿联酋、巴林等阿拉伯国家实现了关系正常化，这在一定程度上削弱了阿拉伯国家对巴勒斯坦的支持，使巴处境更加艰难。

北京大学中东研究中心主任吴冰冰认为，巴解组织现在处于十分无奈的境地，既没有推动和平进程的实力，也无法取得足够的外部支持，因此只能采取更加激进的方法以引起国际社会对巴以问题的关注。

执行困难

巴解组织中央委员会9日发表的声明中宣布暂停与以方进行一切形式的安全协调，并拒绝以方提出的作为永久和平替代方案的经济和平项目和建立信任措施等。

分析人士指出，巴解组织并未公布终止履约的具体措施，该决定实际上恐难得到有效执行。一方面，巴勒斯坦内部目前处于分裂状态，巴民族解放运动（法塔赫）主导的巴民族权力机构控制约旦河西岸，巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制着加沙地带。同时巴民族权力机构内部还存在着反对法塔赫的声音。

巴勒斯坦政策与战略问题研究中心主任哈尼·马斯里说，巴解组织中央委员会的决定并无新意。自2015年5月以来，巴方已多次宣布类似决定，但最后都不得不与以色列恢复接触。他认为，实施巴解组织的决定意味着与以色列发生冲突，其前提是巴勒斯坦内部统一和团结，然而目前这种前提并不存在。

另一方面，根据巴以1994年签署的《巴黎经济议定书》，以方负责对运往巴方的物品征收关税，并向在以工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，并定期将税款移交给巴方。这笔款项约占巴民族权力机构预算的三分之二。以方经常以扣留代收税款作为对巴方的“惩罚”措施。若巴勒斯坦此次终止履约，而以方因此拒绝移交税款，巴政府将陷入严重的经济危机。此外，美国和欧洲援助也是巴勒斯坦政府重要的收入来源，在美国和欧洲的压力下，巴方也极有可能改变目前的决定。

以色列《国土报》援引一名巴勒斯坦高级官员的消息源报道说，“尚不清楚该决定是否会实现”。该官员说，巴勒斯坦总统阿巴斯和其他高级官员“或将继续与以色列同行会面”。

有媒体分析认为，以色列在巴以关系中明显处于强势一方，政策选择余地也更大。巴解组织与以色列完全脱离接触不仅很难实现其目的，还有可能让巴方陷入更加孤立的境地。（参与记者：尚昊 吕迎旭）

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