针对澳大利亚外交部发言人近日表态称，希望国际社会能够以负责任态度传播有关美英澳核潜艇合作的真实信息，而非虚假或错误信息，外交部发言人赵立坚在2月11日的例行记者会上说，中国已多次表达对美英澳宣布在三方安全伙伴关系框架下开展核潜艇合作的严重关切和坚决反对。此举蓄意加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，威胁地区和平稳定，损害国际核不扩散努力。越来越多国家已就三国合作可能引发的消极后果表达了严重关切。

赵立坚说，三国核潜艇合作涉及核武器国家向无核武器国家转让大量武器级核材料，而现行的保障监督体系无法对其实施有效监管，因此三国此举将构成巨大核扩散风险，严重冲击国际核不扩散体系。

他表示，在中方建议下，国际原子能机构在2021年11月理事会上将三国核潜艇合作相关问题列入会议正式议程，“这充分反映了广大机构理事会成员国对此抱有共同关切”。中方并已建议机构成立所有成员国均可参加的特别委员会，专题讨论相关合作涉及的政治、法律和技术问题，以寻求各方均可接受的解决办法。在各方就此达成共识之前，美英澳不得推进相关合作，机构秘书处也不得擅自与三国商讨核潜艇合作的保障监督安排。

赵立坚说，美英澳无视国际社会关切，执意推进核潜艇合作，充分暴露了其在防扩散问题上的双重标准，这将为解决伊朗核、朝鲜半岛核等地区核热点问题带来深远负面影响。“相关合作还可能打开‘潘多拉魔盒’，引发其他无核武器国家起而效尤，严重损害国际核不扩散体系。究竟是谁不负责任，大家一目了然。”

“中方敦促三国以负责任的态度对待国际社会的关切，撤销有关错误决定，以实际行动履行防扩散义务，而不是说一套做一套。”他说。（记者朱超）

(责编：苏缨翔、杨牧)