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中国常驻联合国副代表：中方将积极参与全球发展合作

2022年02月11日17:27 | 来源：新华网
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新华社联合国2月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵10日在联合国大会举行的《我们的共同议程》第一次专题讨论发言时说，中方将结合中国领导人提出的全球发展倡议，积极参与全球发展合作，推动共同发展、绿色发展。

戴兵表示，中方欢迎联合国秘书长古特雷斯提交《我们的共同议程》报告，认为报告针对当今和未来世界面临的重大挑战，提出了一系列富有前瞻性的建议。面对新冠疫情冲击，各国特别是发展中国家强烈期待联合国推动发展进程重回正轨。

针对当天研讨的主题——“加快落实可持续发展目标、不让任何人掉队”，戴兵表示，中方支持联合国在社会保障、体面劳动、终身学习等领域为会员国提供支持。报告提出召开教育变革峰会、社会峰会等主张，中方愿积极参与讨论。

他说，中方支持报告关注妇女和性别平等问题。对秘书长设立青年问题办公室的提议，中方持积极态度。

古特雷斯在研讨会上说，“人民的福祉、星球的健康以及我们子孙后代的幸福，都取决于我们是否愿意团结起来，致力于集体解决所面临的问题”。

2021年9月10日，古特雷斯向联大提交了关于全球全方位合作的《我们的共同议程》报告，呼吁各国共同解决全球问题。联大将就报告内容陆续举办专题研讨。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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