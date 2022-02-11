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50岁又怎样？德国“滑冰奶奶”八次征战冬奥！“我是笑着滑过终点线的”

刘歌 孟祥麟
2022年02月11日17:20 | 来源：人民网-国际频道
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再过几天，克劳迪娅·佩希施泰因将迎来50岁生日。

作为德国速度滑冰老将，她是目前世界上第一位参加过八届冬奥会的女运动员。她的锲而不舍和放松、自信，赢得了中国网友对她的亲切称呼——“滑冰奶奶”。

“历史缔造者”，美国媒体这样形容她，在赛后混合区采访区，她笑容自信、神采奕奕，49岁，冬奥历史上年纪最大的女选手，被历史定为当之无愧的“第一”。

2月5日，德国选手克劳迪娅·佩希施泰因在比赛中。当日，北京2022年冬奥会速度滑冰女子3000米决赛在国家速滑馆“冰丝带”举行。新华社记者 武巍 摄

30年前，她就开始征战奥运会。1992年至今，从德国队最年轻的队员，到“速滑元老”，佩希施泰因获得过5金2银2铜9枚奥运奖牌，由她创造的速滑女子3000米的奥运纪录，足足保持了20年。

2月5日，德国选手克劳迪娅·佩希施泰因在比赛后。当日，北京2022年冬奥会速度滑冰女子3000米决赛在国家速滑馆“冰丝带”举行。新华社记者 武巍 摄

“10年前就有人说我老了，但我很骄傲，因为我现在还能和年轻人同场竞技。 ”2月5日，49岁的佩希施泰因与22岁的中国小将阿达克站上起跑线，佩希施泰因微笑着调整起跑姿势。预备，枪响，一道弧线闪电般掠过，弯道摆臂、直道冲刺，她始终保持着自己的节奏。

“我是笑着滑过终点线的。”她动情地说，“重要的是我来到了这里，滑到了终点，我为自己感到无比自豪。“我实现了自己的目标，这可是我的第八次奥运会。”

北京冬奥会，为她再次迎来人生的高光时刻，开幕式上，作为德国代表团旗手，佩希施泰因擎起德国国旗。“这届比赛是我运动生涯的巅峰，今天比我所有的奖牌加起来，都更重要。

虽然在本次比赛中成绩最末，但她迎来了无数的掌声和致敬。有评论说，有的人用成绩创造历史，有的人站上赛场就是历史。站上赛场的佩希施泰因，让我们看到：什么是决不放弃、什么是全力以赴。

（原文来自“人民日报国际”微信公众号）

(责编：崔译戈、吴成良)

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