新华社布鲁塞尔2月10日电（记者康逸）欧盟委员会10日发布冬季预测报告，预计欧盟和欧元区经济2022年均将实现4.0%的增长，2023年经济增速将分别放缓至2.8%和2.7%。此前，欧盟委员会曾预计欧盟经济2022年将增长4.3%。

报告说，欧盟经济仍面临较大风险和不确定性，经济增长逆风正在加剧，特别是受新冠确诊病例激增、能源价格高企及供应链持续中断等影响，增速显著放缓。去年四季度，欧盟经济环比仅增长0.4%，远低于此前连续两个季度超过2%的增幅。

目前，许多欧盟成员国医疗系统仍面临疫情压力，生产也受到物流和供应瓶颈制约，这一情况至少将持续到今年上半年。另外，报告预计高企的能源价格持续时间也将长于预期，这将加大通胀压力，对经济造成更持久的拖累。

报告预计，2022年第一季度，欧元区通胀率将达到4.8%的峰值，并在第三季度前保持在3%水平之上；随着供应瓶颈缓解和能源价格上涨压力消退，预计第四季度通胀率将降至2.1%。2023年，预计欧元区通胀率将全年低于欧洲央行设定的2%目标。

从年度看，欧元区通胀率将从2021年的2.6%升至2022年的3.5%，2023年将降至1.7%；欧盟通胀率将从去年的2.9%升至今年3.9%，2023年降至1.9%。

报告说，去年三季度欧盟经济整体已恢复至新冠疫情前水平，而各成员国有望在今年年底前全部实现这一目标。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯当天在一份声明中说，欧盟当前面临的挑战是在疫情继续蔓延的背景下推动经济步入正轨。他表示，随着部分阻碍经济的因素得到缓解，欧盟经济将在今年晚些时候恢复较快增长。欧委会委员保罗·真蒂洛尼则表示，欧盟经济仍面临风险因素，存在较高不确定性。

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