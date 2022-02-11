新华社华盛顿2月10日电（记者谭晶晶）据多家美国媒体10日报道，美国航天局对美国太空探索技术公司的第二代“星链”计划表示担忧。美航天局说，这个在近地轨道额外部署3万颗卫星的计划可能造成轨道“严重拥堵”，增加碰撞风险，影响美航天局的科研及载人航天任务。

美航天局在8日致美国联邦通信委员会的信函中说，目前在环绕地球的轨道内约有2.5万个物体运行，其中约6100个物体的近地点高度在600千米以下。第二代“星链”计划将使环地球轨道内的物体数量增加1倍以上，并使近地点高度在600千米以下的轨道内运行的物体数量增加4倍以上。

太空探索技术公司于2019年5月23日将首批60颗“星链”卫星送入太空，并计划在2019年至2024年间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。2020年5月，该公司向联邦通信委员会提交第二代“星链”计划实施申请，计划再额外部署3万颗卫星，使其卫星总数达到4.2万颗。目前，联邦通信委员会正在审查该申请。

美航天局在致联邦通信委员会的信函中表示，仅从上述轨道内的物体数量来看，在有限的轨道高度内增加这么多“星链”卫星必然会增加卫星碎片撞击的风险。要确保第二代“星链”系统部署“谨慎进行”，以保持航天飞行安全和太空环境的长期可持续性。美航天局建议太空探索技术公司提供分析报告，证明该公司对其计划部署的“星链”卫星具备调控能力。

美国媒体9日援引太空探索技术公司的消息报道，该公司2月3日单次发射了总共49颗“星链”卫星，但次日遭遇地磁暴，其中多达40颗卫星由于无法恢复正常轨道高度而损毁。

天文学界一直对数量庞大的卫星可能影响天文观测表示担忧。一些航天专家警告说，如此大量部署卫星可能产生“太空拥堵”或“太空垃圾”。

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