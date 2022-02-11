新华社开普敦2月10日电（记者吕天然）南非总统拉马福萨10日在立法首都开普敦说，为团结全国力量抗击新冠疫情成立的“团结基金”已向社会募集到34亿兰特（约合14亿元人民币）资金，在支持卫生应对措施和缓解人道主义危机方面发挥了“关键作用”。

拉马福萨当天在开普敦市市政厅发表年度国情咨文时说，共有30多万名个人和3000多家企业和社会组织向“团结基金”捐款；400多名个人和100家企业参与志愿者服务。他向所有为“团结基金”和其他抗疫倡议作出贡献的人们表示感谢。

拉马福萨还说，南非应当根据疫情发展调整抗疫政策，随着42%的成年人和60%的50岁以上人群完成新冠疫苗接种，南非已经做好迈入疫情管理新阶段的准备，并计划在最终确定防疫措施后立即结束“国家灾难状态”。

拉马福萨说：“事实证明，疫苗是抵御新冠疾病和死亡的最佳方法。”他说，如果所有人接种疫苗，并遵守基本卫生措施和保持警惕，南非民众可以在病毒仍然存在的情况下正常生活。

拉马福萨2020年3月宣布成立“团结基金”，向所有南非人和国际社会寻求支持，帮助南非弱势群体应对新冠冲击。该基金主要为三个方面提供资金，包括向卫生系统提供直接支持，动员民众加强健康管理和提供人道主义支持。

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