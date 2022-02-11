美国国会众议院日前通过所谓“2022年美国竞争法案”，声称要确保美国在制造、创新和经济实力上领先他国。然而法案塞入的大量涉华内容令人疑虑不安，诸如诋毁抹黑中国发展道路和内外政策、借涉台涉疆涉港涉藏等问题干涉中国内政等，摆明就是以竞争之名行遏华之实，尽显冷战色彩与零和思维，不如说就是一部“霸权法案”。

根据该法案，美方声称将“大力促进”芯片投资，拨款520亿美元用于支持半导体产业，另外拨款450亿美元用于改善美国的供应链、加强制造业等。但同时，法案处处将中国作为战略竞争对手，欲通过科学研究和技术创新以及盟友关系、经济、外交等手段，来保持美国的全球竞争力和领导地位。

诚然，美国如何提升竞争力是自己的事情，但美国不要拿中国说事，不要打着“竞争”幌子遏制和打压中国的创新与发展，更不应借此干涉中国内政、损害中国利益。这部长达3000页的法案夹杂大量政治私货、包罗各种遏华手段，可见美方某些政客维护全球霸权的执念之深。其中，法案中强化美台关系的内容严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，表明美方某些人仍企图玩“以台制华”的把戏。

美国政客们热衷搞遏华法案，但企业家却意兴阑珊。比如人们看到所谓竞争法案越搞越长，而真正懂行的人出席国会听证会时，却不得不一脸无奈地面对一些低级问题。科技发展最关键的因素在于优秀企业家和科研精英。这部夹杂政治私货的法案最终能否推动美国科技发展，遭到广泛质疑。一些分析人士指出，美政客根本就是用错了方法。哈德逊研究所微电子专家高级学者克拉克就表示：“很多时候都是政府砸了钱，但并没有解决问题，因为钱没有被用到需要的地方。这部法案就是一个这样的例子。”

中国的网络上有句流行语：“发自己的光就好，不要吹灭别人的灯。”国与国之间有竞争很正常也无妨，但应当是一种良性的竞争，而不是相互攻击、你死我活的恶性竞争。中国发展的目标从来不是取代美国，而是让中国人民过上更加幸福美好的生活。中国绝不允许任何人剥夺自身正当发展权利。

说到底，美国真正的对手是自己。美国某些政客违背科技与经济发展规律，借竞争之名将矛头指向中国，只会严重破坏中美在经贸、教育、科技等领域的合作，最终损害的是美国自身利益，可谓得不偿失。

根据美国相关法律，所谓“2022年美国竞争法案”在众议院获得通过后，还须通过参议院的审议，待提交总统签署后才正式实施。奉劝美方某些人摆脱“寻找假想敌”的迷思，客观理性看待中国发展，立即停止推进该法案。对于任何企图干涉中国内政、损害中国利益的恶劣行径，中方必将予以坚决有力回击。美方某些人还是好好掂量掂量、慎重行事。

（国际锐评评论员）（稿件来源：央视新闻客户端）

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