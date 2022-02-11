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马克龙：法国将大规模推出能源生产新项目

2022年02月11日13:15 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎2月10日电（记者唐霁 刘芳）法国总统马克龙10日宣布，法国将在能源生产领域大规模推出新项目，加快可再生能源建设，并重启民用核电站建设。

　　马克龙当天在法国东北部城市贝尔福核涡轮机生产基地视察时表示，为兑现应对气候变化的承诺，减少对国际能源市场的依赖，发展本国工业，法国需要立即实施“结构性”能源生产项目。

　　根据马克龙宣布的计划，到2050年，法国将建成50个海上风力发电场，实现风电产能达40吉瓦的目标；太阳能发电装机容量将增加十倍，达到100吉瓦以上。

　　马克龙说，法国将继续投资水力发电站以及沼气利用等可再生热能开发。根据“法国2030”计划，该国将投入10亿欧元用于可再生能源开发。

　　他还宣布，到2050年，法国将建成6座新一代EPR2核反应堆，实现核电发电能力增加25吉瓦的目标。在保证安全的基础上，符合条件的现有核电站使用期限延长至50年以上。

　　法国《世界报》报道说，在欧盟国家中，法国在可再生能源领域处于落后水平。2020年，可再生能源占法国能源消耗总量的19.1%，低于欧盟提出的23%的目标，法国是欧盟国家中唯一未达标的。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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