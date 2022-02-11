新华社北京2月11日电 综合新华社驻外记者报道：本周以来，法德两国领导人展开密集穿梭外交，力求为乌克兰紧张局势降温，并已初见成效。不仅乌东部局势趋于缓和，而且法德俄乌领导人最新表态显示，四国都不希望在欧洲爆发战争。

法国总统马克龙7日访问莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈。8日，他又前往基辅会见乌克兰总统泽连斯基，随后在柏林与德国总理朔尔茨、波兰总统杜达举行会晤，讨论乌克兰局势。9日，马克龙与美国总统拜登通电话，告之其访问成果。

普京在会谈后举行的新闻发布会上表示，面对俄罗斯的安全保障提议，北约和美国无视莫斯科对欧洲安全的核心关切。欧洲安全局势紧张的责任不在俄方，所谓俄罗斯正在挑衅的说法是不合理的。他强调，“如果乌克兰加入北约，则可能试图用武力夺回克里米亚，欧洲国家将自动被卷入一场与俄罗斯的军事冲突，这样的冲突是谁也不愿意看到的，因为不会有赢家”。

泽连斯基在会谈后的记者会上表示，他与马克龙重点讨论了乌和平进程有关议题并感谢法国在推动“诺曼底模式”会谈中发挥的积极作用。马克龙则表示，双方会谈取得了进展，他对乌克兰危机的缓和持乐观态度。

法国总统府9日发表新闻公报表示，法国总统的莫斯科、基辅和柏林之行已经实现了其目标，即为俄乌之间的紧张局势降温。马克龙通过密集外交斡旋，让相关各方能够在俄乌边境紧张局势加剧时暂停行动，考虑通过何种方式缓和局势。总统府指出，俄罗斯方面已经在会谈后发出了“积极的信号”。

德国总理朔尔茨7日在华盛顿与美国总统拜登会晤，重点讨论了乌克兰局势。朔尔茨定于本月14日至15日分别访问基辅和莫斯科。此前，德国外长贝尔伯克7日和8日访问了乌克兰，这是她一个月内第二次访乌。

朔尔茨8日在柏林会见法国总统马克龙和波兰总统杜达，再次向俄罗斯发出警告，如果俄罗斯“入侵”乌克兰将面临严重后果，包括“政治，经济，当然也有地缘战略上的（严重后果）”。同时，朔尔茨强调了谈判的必要性，“我们的共同目标是阻止在欧洲发生战争”。

俄罗斯科学院欧洲所法国研究中心负责人尤里·鲁宾斯基认为，在北约东扩、欧洲安全和军备控制等问题上，法德等欧盟主要成员国与美国及英国的立场并不完全一致。在俄法领导人莫斯科会晤中，普京以温和友好姿态欢迎马克龙到访，这表明俄方愿意看到法国在调解俄罗斯与西方关系中发挥中间人的作用。

乌克兰未来关系研究所研究员伊戈尔·特什克维奇在接受新华社记者采访时表示，虽然当前各方在原则问题上仍然有较大分歧，但议题正在趋同。他认为，未来在构建欧洲总体安全和乌克兰局势降温、美俄增加军事透明度等问题上谈判有望取得进展。通过前几轮谈判，各方已明确各自“红线”，这有助于接下来的谈判。

前联合国副秘书长让-马里·盖埃诺8日接受法国《费加罗报》采访时指出，乌克兰是否加入北约的问题是引发乌克兰危机的关键。冷战后，西方想继续扩大北约，让俄罗斯人感到被“包围”起来。北约声称，自身的扩大和与俄罗斯发展友好关系两者可以相容，这是极其虚伪的。

法国《世界报》8日发表德国前外交官约阿希姆·比特利希和历史学者妮科尔·涅索托合著的文章《现在是欧盟勇敢应对乌克兰危机的时候了》。他们在文章中指出，在西方，特别是在北约内部，对俄罗斯的政策一直在“开倒车”。这是一种胜利后的狂妄自大，将俄罗斯视为历史的失败的敌人，而不去真正审视和俄罗斯的关系。后果是显而易见的：与俄罗斯可能发生的冲突风险极为严重。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：黄河、李东旭、顾梓峄、唐霁）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)