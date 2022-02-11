新华社华盛顿2月10日电（记者高攀 许缘）美国劳工部10日公布的数据显示，今年1月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，同比上涨7.5%，创1982年2月以来最大同比涨幅，凸显美国通货膨胀压力继续攀升，也进一步强化了金融市场对美国联邦储备委员会将于3月启动加息的预期。

美国劳工部表示，食品价格、电价和居住成本上涨是推动今年1月美国整体物价继续上涨的主要因素。剔除波动较大的食品和能源价格后，1月核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6%，为1982年8月以来最大同比涨幅。在过去10个月中，核心CPI环比涨幅有7个月达到0.5%以上，这表明美国通胀压力不大可能很快缓解。

美国通胀率持续攀升加大了美联储加快收紧货币政策的压力。目前，市场普遍预计美联储将在3月举行的货币政策例会上启动新冠疫情暴发以来的首次加息，但加息幅度仍存在不确定性。

富国银行证券经济学家萨拉·豪斯表示，美国劳工部将在美联储3月货币政策会议前公布2月CPI数据，如果届时数据显示美国通胀可能已经见顶，美联储或将在3月会议上加息25个基点；如果数据显示美国通胀继续上行，美联储则可能加息50个基点。

经济学家指出，美国通胀压力持续高企受到消费需求强劲、供应链瓶颈持续、薪资上涨、货币政策过度宽松等一系列因素影响，到今年底美国通胀率仍将显著高于美联储2%的目标水平。为此，一些美联储官员主张更激进加息、更快收缩资产负债表以抑制通胀。

圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德10日接受媒体采访时表示，美国通胀压力持续令人担忧，他希望美联储在7月1日前大幅加息100个基点。

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