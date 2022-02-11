“冰墩墩”在人民网演播厅为奥运健儿加油。人民网记者 于洋摄

人民网北京2月10日电 （记者于洋、袁蒙）“谁能拒绝一只圆滚滚、毛茸茸还穿着“冰糖”外壳的中国熊猫呢？”作为北京冬季奥运会的“代言人”，“冰墩墩”一夜间火遍全球，不仅在网络上引发热议、收获了世界各国粉丝，线上线下更是展现“新晋顶流”的带货能力，全面演绎“一墩难求”。憨态可掬的“冰墩墩”正向世界展示着中国人独特的冰雪浪漫。

日本记者“义墩墩”成功“追星”

日本电视台主持人辻冈义堂与众多“冰墩墩”合影。图片来源：日本电视台推特

“这对我来说是梦幻般的时刻。”2月9日，“冰墩墩”做客日本电视台在北京特设的演播室时，记者辻冈义堂面对镜头兴奋直呼。因为太喜爱北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”，辻冈义堂拍摄的一系列“追星视频”让他在社交媒体意外爆红，他被网友戏称为“全日本最爱‘冰墩墩’的男人”，甚至有了新外号“义墩墩”。

日本电视台记者辻岗义堂接受采访中。新华社记者王妍摄

“冰墩墩”的卡通形象集大熊猫、“糖壳”航空服、国家速滑馆“冰丝带”等极具中国冰雪浪漫的元素于一身，不仅展示了中国的底蕴与亲和，更展现了和平、快乐、“一起向未来”的美好寓意。“无论多苦多累，每每看到‘冰墩墩’，都会涌起一股干劲儿。”面对国内媒体采访时，辻冈义堂真诚地说道。

“如果因为我的存在大家可以更关注北京冬奥会，那就再好不过了。”作为“冰墩墩”的“头号粉丝”，辻冈义堂爆红后同样积极地为北京冬奥运加油助威。他不仅实现了在演播厅内与“冰墩墩”亲密接触的愿望，还与“冰墩墩”之父、冬奥吉祥物广美设计团队负责人曹雪“云会面”共同探讨“冰墩墩”为何如此“萌化人心”，被广大网友纷纷奉为“追星成功的经典案例”。

摩纳哥亲王“求助”再来一个

摩纳哥元首阿尔贝二世亲王（左）接受新华社记者专访

“能不能再帮我捏一个‘冰墩墩’，因为我们家有一对双胞胎，如果只带一个回去……不好交代了。”摩纳哥元首阿尔贝二世亲王大年初五参观在人民大会堂举办的小型春节庙会时，不仅亲自参与了“冰墩墩”面塑的制作，还在摊位上向工作人员求助“再来一个”。该视频被中国网友推上热搜，网友纷纷热评“外交顶流使者‘冰墩墩’”“谁也不能拒绝的墩墩儿”“没有人能抵挡住‘冰墩墩’的可爱攻击”。

国家级非物质文化遗产北京“面人郎”第三代传承人郎佳子彧接受人民网视频采访时展示面人“冰墩墩”。人民网记者 袁蒙摄

“当时摩纳哥亲王对我说，能帮我一个大忙么？请帮我再制作一个‘冰墩墩’吧。我一下蒙住了。”提起在春节庙会上为外国友人制作“冰墩墩”的场景，接受人民网视频采访的郎佳子彧难掩心中的激动。郎佳子彧表示，他在北京见证了这座“双奥之城”的两次盛会，想通过面人“冰墩墩”展现自己的奥运情结与骄傲。“它不仅代表了一个吉祥物形象，通过它国内外很多人都看到了中国的传统手工艺，所以，干得漂亮！”郎佳子彧面对镜头竖起了大拇指。

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