北京冬奥会主媒体中心，志愿者在面罩上标注了自己的名字和笑脸表情。（资料图）

海外网2月10日电随着北京2022年冬奥会拉开帷幕，赛场上，各国运动员展现飒爽英姿，赛场外，国际友人们也感受到了家一般的温暖。美媒《密尔沃基哨兵报》记者洛丽·尼克尔（Lori Nickel）在8日的文章中分享了北京冬奥会期间许多暖心的细节，感慨称“这些乐于助人的热心肠令人惊叹”。

尼克尔准备的礼物

出发前，尼克尔特意准备了2021年NBA冠军雄鹿队的海报、帽子、T恤、太阳镜、胸针等周边产品，“这些礼物占据了我一个行李箱里一半的空间”。尼克尔可以说是“有备而来”。

“嗨，我来自密尔沃基，报道过NBA冠军球队，谢谢你的帮助。”这是尼克尔第一次参与冬奥会报道，此前她一直是NBA赛事的播报记者，得知观看NBA赛事的中国观众有很多，她在出发前特意准备了许多礼物，还附上了中英文的便签。

尼克尔在北京冬奥会期间收获的礼物

“没想到，那些年轻人也给我回赠了礼物。”送出自己准备的礼物和便签后，尼克尔也收获了“意外的惊喜”。“你可以给我1万美元在这里花，但远不如这些珍贵的礼物，以及我在交换礼物时遇到的年轻可爱的面孔更加记忆深刻，”她说道。

尼克尔还分享了她在北京冬奥会的一些难忘经历：“为了表示感谢，我在必胜客留了小费，三个年轻人简直是追着我出了门表示谢绝；我在媒体中心买午餐时，不小心付了双倍的钱，一位年轻女士找到我，退还了多付的现金，我想付一些钱感谢她的诚实，她也不接受；因为太疲惫，我错过了预定的新冠病毒检测，工作人员特意来到房间帮我做检测……”尼克尔看到，不论是冬奥会的交通管理人员、食物准备人员，还是媒体场地组织人员，时时刻刻都准备着向需要的人提供帮助。

事实上，北京冬奥会开幕以来，外国运动员、记者等纷纷表示，感受到了来自中国的善意和温暖。格鲁吉亚高山滑雪运动员妮诺·齐克劳里说“中国志愿者非常热情，把自己的快乐传递给所有运动员”；日本《Daily》记者也对志愿者和医务人员的暖心服务称赞不已，称“全都是亲切的工作人员，厚重防护服下是一双双含笑的眼睛”。

“几年以后，想起我在疫情期间来中国参与报道的这届冬奥会时，我会想到运动员们的雪上技巧、乔丹·斯托尔茨（美国速度滑冰运动员）、规模庞大的国际舞台和新闻团队，还有所有帮助过我们的冬奥会工作人员。”尼克尔在文章最后写道。（海外网 张敏）

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