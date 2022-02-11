人民网 寇杰 刘宁 夏佩瑶

“打虎亲兄弟，上阵父子兵”。在北京冬奥会赛场上，有不少同姓运动员。来自以色列的巴纳巴斯·索洛斯（Barnabas Szollos）和诺娅·索洛斯（Noa Szollos）兄妹携手参赛。2月9日晚，参加完当天比赛后，两人在接受人民网专访时表示，北京冬奥会是一次难以言喻的快乐经历。

以色列高山滑雪运动员巴纳巴斯·索洛斯（Barnabas Szollos）在周四举行的全能项目中取得第六名的成绩，这是以色列选手有史以来在冬奥会取得的最好成绩。 新华社发

这是索洛斯兄妹首次来到北京，也是他们作为高山滑雪选手首次角逐冬奥会。

“在北京我们受到了热烈的欢迎，我们非常开心，心存感激。”诺娅说。出生于2003年的诺娅在2020年冬季青年奥运会两个高山滑雪项目上分别摘得银牌和铜牌。今年北京冬奥会，她参加了女子大回转和女子回转两个项目。

“北京冬奥会的滑雪道非常棒，能在这里比赛真的太好了。”23岁的巴纳巴斯盛赞北京冬奥设施。在2月10日举行的全能项目比赛中，巴纳巴斯获得了第六名，刷新了以色列冬奥最好成绩。

令人难忘的开幕式

“北京冬奥村特别漂亮。我真的很高兴能来北京参赛。”巴纳巴斯对记者说。

在诺娅看来，本届冬奥会的防疫措施让人倍感安心。“我们每天要佩戴口罩，接受新冠检测，除此之外，你几乎感受不到疫情的影响。北京冬奥会的防疫措施做得特别好，各项比赛都井然有序。尽管要遵守各种防疫措施，但你可以很自由地比赛、生活。”诺娅说。

在比赛间隙，索洛斯兄妹结识了许多来自世界各国的朋友。“我们在冬奥村认识了很多来自世界各国的运动员，和他们交换纪念章，一起聊天。”巴纳巴斯说。

诺娅补充说：“不论走到哪里，我们都能感受到热情和友善。冬奥村就像一个大家庭，这种感觉难以言喻，真的太让人开心了。”

除了健全的防疫措施和完善的冬奥设施，北京冬奥会开幕式也给兄妹俩留下了深刻的印象。

诺娅对记者表示，“北京冬奥会开幕式实在是太令人震撼了。开幕式现场表演比在电视上看到的要精彩得多。亲眼目睹这次盛会，并参与其中，这段经历让我永生难忘。”

以色列高山滑雪运动员索洛斯兄妹。皮特·索洛斯供图

滑雪世家

滑雪是索洛斯家族的传统。巴纳巴斯和诺娅的哥哥本杰明·索洛斯（Benjamin Szollos）以微弱差距未能取得北京冬奥会参赛资格，而父亲彼得·索洛斯（Peter Szollos）则是兄妹俩的教练。

“看起来，我们像是被逼着滑雪的。”哥哥巴纳巴斯打趣地说：“刚开始的时候，没人问我们是否愿意学滑雪，我们也没什么选择。但是随着时间的推移，我和妹妹逐渐爱上了这项运动。”

“在孩童的时候就学习滑雪，是一件很幸运的事情。哥哥一直是我想要超越的对象，这给了我前进的动力。没有高山滑雪，就没有今天的我们。”诺娅补充道。

在高山滑雪的赛场上，兄妹俩互相比拼。在冬奥会期间，来自家庭的支持和兄妹间相互的鼓励也让两位年轻的运动员获得了成长。

“每次比赛后，我和哥哥都会探讨赛况，分析结果。哥哥也会给我分享他滑雪时的一些感受以及冬奥比赛设施的相关情况。”诺娅说。

对兄妹而言，北京冬奥会是他们高山滑雪事业的一个新起点。诺娅表示，此次奥运会为她提供了一个超越自我的舞台，希望通过此次比赛积累经验，为未来的比赛打好基础，取得好的名次。

巴纳巴斯的目标更为远大。在10日的全能项目比赛中，巴纳巴斯获得了第六名，刷新了以色列的冬奥纪录。他对记者表示，希望在2026年米兰和科尔蒂纳冬奥会上取得更好的成绩。

(责编：崔译戈、吴成良)