“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

人民网推出“读懂中国”节目。国际政要、中外学者深入对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

本期对话嘉宾为太平洋—中国友好协会主席、法属波利尼西亚政府主席顾问易立亚·欧提诺博士和中国人民对外友好协会会长林松添。

欧提诺指出，西方游说团体的影响力很大，直接影响到政治决策。“从一开始代议制就是一种使绝对统治者合法化，同时剥夺人民权力的手段。人民最终只是被支配的对象。”

林松添指出，中国共产党的伟大在于始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。他认为，一些西方人不了解中国的民主是正常的，但是不愿意倾听，或者看看并比较一下，则是西方的悲哀。

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第一辑· 第二期 斯蒂芬·佩里对话孙吉胜：中国共产党何以独一无二？

第一辑· 第三期 马丁·雅克对话张维为：西式民主为何难以维护人民利益？

第二辑· 第一期 弗罗里克对话贺文萍：“新殖民主义”？他们怎敢这样警告我们

第二辑· 第二期 伊万·梅利尼科夫对话谭继军：中国共产党和西方政党有何不同？

第二辑· 第三期 鸠山由纪夫对话程永华：中国，威胁还是机遇？

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(责编：高歌、常红)