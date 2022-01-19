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“读懂中国”第三辑 · 第一期

读懂中国|姜锋对话沙尔平：中国共产党做对了什么？

2022年01月19日14:31 | 来源：人民网-国际频道
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       “读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

       人民网推出“读懂中国”节目。国际政要、中外学者深入对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

      在本集中，德国前国防部长、德国社民党前主席鲁道夫·沙尔平对话上海外国语大学研究员姜锋。沙尔平在对话中强调，看待中国要纵观全局。他认为，改革开放以来，中国经济社会取得巨大进步，包括人均寿命延长、绝对贫困消除等等。“所有这些巨大的进步，以及这个制度独有的特征，要求人们不能再用19和20世纪或者东西方阵营对抗时期的旧有思维方式去理解。”

      请点击收看：

      第一辑 · 第一期  张维为对话欧伦斯：遏制中国为什么行不通？

      第一辑· 第二期 斯蒂芬·佩里对话孙吉胜：中国共产党何以独一无二？

      第一辑· 第三期 马丁·雅克对话张维为：西式民主为何难以维护人民利益？

      第二辑· 第一期：弗罗里克对话贺文萍：“新殖民主义”？他们怎敢这样警告我们

      第二辑· 第二期 伊万·梅利尼科夫对话谭继军：中国共产党和西方政党有何不同？

      第二辑· 第三期：鸠山由纪夫对话程永华：中国，威胁还是机遇？

 

(责编：徐祥丽、常红)

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