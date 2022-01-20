“读懂中国”第三辑 · 第二期
读懂中国|郑若麟对话舍米纳德：爱人民，中国共产党成功的秘密
2022年01月20日13:50 | 来源：人民网-国际频道
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“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”
人民网推出“读懂中国”节目。国际政要、中外学者深入对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。
本期对话嘉宾为法国团结进步党主席雅克·舍米纳德和太和智库高级研究员郑若麟。雅克·舍米纳德在节目中表示，爱人民和大胆魄力，是中国共产党取得成功的原因。郑若麟指出，中国共产党的目的非常明确，就是为人民服务。“当一个政党要为人民做一切事情时，我想成功也就不遥远了。”
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(责编：崔越、常红)
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