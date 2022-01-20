“读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。”

人民网推出“读懂中国”节目。国际政要、中外学者深入对话，力图通过不同视角的交流和沟通，解读真实、立体、全面的中国。

本期对话嘉宾为法国团结进步党主席雅克·舍米纳德和太和智库高级研究员郑若麟。雅克·舍米纳德在节目中表示，爱人民和大胆魄力，是中国共产党取得成功的原因。郑若麟指出，中国共产党的目的非常明确，就是为人民服务。“当一个政党要为人民做一切事情时，我想成功也就不遥远了。”

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第一辑· 第一期 张维为对话欧伦斯：遏制中国为什么行不通？

第一辑· 第二期 斯蒂芬·佩里对话孙吉胜：中国共产党何以独一无二？

第一辑· 第三期 马丁·雅克对话张维为：西式民主为何难以维护人民利益？

第二辑· 第一期 弗罗里克对话贺文萍：“新殖民主义”？他们怎敢这样警告我们

第二辑· 第二期 伊万·梅利尼科夫对话谭继军：中国共产党和西方政党有何不同？

第二辑· 第三期 鸠山由纪夫对话程永华：中国，威胁还是机遇？

第三辑· 第一期 姜锋对话沙尔平：中国共产党做对了什么？

(责编：崔越、常红)