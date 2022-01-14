1月13日，驻日本大使馆临时代办杨宇（右二）会见创价大学校长马场善久（左二）。 人民网 吴颖摄

人民网东京1月14日电 （吴颖、李沐航）13日，中国驻日本大使馆临时代办杨宇走访创价大学，会见校长马场善久，同学生代表座谈交流并发表主旨讲话。杨宇代办一行还参观了“周樱”（1975年在创价大学校园为周恩来总理种植的樱花树），并向该校图书馆“中国馆”捐赠《习近平谈治国理政第三卷》《之江新语》《构建人类命运共同体》等日文版图书。

杨宇代办高度评价创价学会名誉会长池田大作及创价大学为推动中日邦交正常化和促进中日友好所作积极贡献，表示不久前习近平主席同岸田文雄首相通电话，两国领导人就以邦交正常化50周年为契机，推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系未来发展指明了方向。

杨宇代办表示，50年后的今天，我们应从中日关系发展历程中汲取有益经验，思考如何推动两国关系取得更大发展。一是重温原点初心，确保中日关系正确方向。邦交正常化之时，中日关系面临的困难和分歧远超现在，但双方仍能做到求同存异，超越意识形态和社会制度之差异，谋求中日和平友好之大同。我们应继承先人遗志，始终坚持中日世代友好的正确方向，确保两国关系行稳致远。二是妥处矛盾分歧，防止中日关系受到干扰。作为邻国，中日之间出现这样那样的矛盾分歧在所难免，要将其放在中日关系的适当位置，在两国关系改善发展进程中逐步加以解决。三是加强友好合作，赋予中日关系新的内涵。新形势下，双方应在国际和地区问题上开展更多协调合作，共同致力于气候变化等全球性课题。在双边层面继续发展互利合作关系，巩固民间友好传统。

杨宇代办表示，再过半个多月北京冬奥会即将开幕，中方已做好办会准备工作，将采取严格有力防控举措，最大限度保护运动员及相关人员的健康安全，确保各项赛事安全、顺利举行。日本将派大规模代表团赴华参赛，预祝日本运动员在北京有出色发挥，取得满意成绩。

马场校长现场宣读了创价学会名誉会长池田大作口信。池田大作在口信中表示，日中邦交正常化两年后，我曾拜会周恩来总理，周总理对21世纪作出展望，表示所有国家都应基于平等立场相互帮助，我对此至今记忆犹新。我们现在更应着眼未来，从青年交流做起，不断促进日中友好，相信这将成为亚洲和世界和平的坚实基础。马场校长表示创价大学始终贯彻池田大作先生关于坚持日中和平友好的信念，与中国72所高校签订合作协议，多次组织大学生代表团访华。在日中邦交正常化50周年之际，创大将继续致力于日中友好交流，为增进两国国民相互理解和友好感情、推动日中关系改善发展贡献力量。衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功，希望日中双方以此为契机开展形式多样的交流。

座谈交流期间，杨宇代办就中日国民感情、青年个人成长等问题回答了创大学生代表提问。

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