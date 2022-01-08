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“共建‘一带一路’是属于全世界的发展倡议”

本报记者  姜  波
2022年01月08日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　“共建‘一带一路’倡议提出时，我就深深感受到了中国与其他国家加强互联互通的意愿。”西班牙伊萨德商学院教授苏傲古日前在接受本报记者采访时表示，多年来，共建“一带一路”参与国家不断增多，内涵不断深化，外延进一步扩展。“共建‘一带一路’是属于全世界的发展倡议。”

　　上世纪80年代，苏傲古曾在北京学习生活，此后数次赴华访问，见证了中国的巨大发展变化。多年来，苏傲古一直关注中国发展和西中关系，希望通过推动国际交流以及出版、教育等领域的项目合作，促进欧洲与中国的相互了解和互动。

　　2019年4月，苏傲古赴华参加研讨会。通过与中外智库专家交流，他对共建“一带一路”有了更全面深入的认识和理解。“中国有句俗语，‘要想富，先修路’，共建‘一带一路’合作正好印证了这句话，”苏傲古说，中国与发展中国家加强基础设施建设合作，为不同国家、地区间开展贸易和交流搭建桥梁，有力推动了全球互联互通。如今，共建“一带一路”已成为南南合作的重要平台，促进了众多发展中国家的民生改善。

　　苏傲古认为，共建“一带一路”取得丰硕成果，重要原因在于得到了沿线国家和地区的积极响应和支持。“积极参与共建‘一带一路’的国家和地区从中获得了新的发展机遇。‘一带一路’是全球发展之路，是互利共赢之路。”

　　“历史告诉我们，只有交流互鉴，文明才能充满生命力。”在苏傲古看来，共建“一带一路”不仅带动了区域之间的经贸和投资往来，也促进了不同国家之间的人文交流和民心相通，增进了彼此之间的相互了解。

　　苏傲古表示，西班牙希望与中国继续加强共建“一带一路”合作，包括继续推动中欧班列高质量发展，加强在拉美等地区的第三方市场合作，推动“一带一路”倡议同西班牙亚洲战略、地中海走廊建设等对接。“西中开展‘一带一路’合作具有历史、地理等多重优势，双方共建‘一带一路’前景光明，令人期待。”

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2022年01月08日 03 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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