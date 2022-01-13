人民网孔敬1月13日电 （记者孙广勇）在新建的砖木结构房子里，吉瓦和弟弟坐在电脑前，认真地听老师讲课。“疫情期间学校上网课，真想不到现在能装上网络，在家里上学，真心感谢‘结对子扶贫’项目。”侬诺康村村民苯颂说。

最重要的是掌握了依靠自己生活的能力

和苯颂聊天时，记者听到传来蟋蟀的叫声，揭开房前的大木箱一看，里面爬满了蟋蟀。“每公斤200泰铢，两个月卖一次，家里还养了蚯蚓、鱼、鸡、牛，种了蔬菜，既可以自己吃，还可以卖，现在每月有1万多泰铢（1元人民币约合5泰铢）的收入，再也不用像以前一样吃了上顿愁下顿了，最重要的是掌握了依靠自己生活的能力。”看着院子里的菜地、牛圈，苯颂高兴地说。

邦农县侬诺康村位于泰国东北部孔敬府，距离曼谷440多公里。根据泰国经济与社会发展委员会的数据，泰国乡村人口中有26.4%处于贫困线以下，尤其以农业为主的东北部和北部最为严重，两地区的贫困人口高达全国贫困人口的45.7%。

苯颂家菜地旁插着一个“中泰孔敬结对子脱贫示范户”牌子，中泰国旗紧紧贴在一起，像紧握的友谊之手。2019年起，中国驻孔敬总领馆与孔敬府推进“结对子扶贫”合作，因户施策，帮助贫困户找到致贫根源并依靠自身发展实现脱贫。通过介绍中国精准扶贫经验、安排泰国官员到中国参观学习、提供扶贫资金引导和支持贫困户，孔敬府学习中国“精准扶贫”经验并制定符合当地实际的“结对子扶贫”计划，实现从“输血式”扶贫向“造血式”扶贫的转变，以精准扶贫实现精准脱贫。

和苯颂家一样，孔敬府1174名贫困户得到结对子帮扶后，通过养鸡、养牛、养蚯蚓和生产有机肥等增加收入，生活上实现自给自足。“孔敬府180万人口中80%是农业人口，共有26个县、526个村庄。第一批筛选贫困农民1174户，实施‘结对子扶贫’项目，经过各部门的合力并举，已有90%脱贫。第二批1133户贫困农民参加‘结对子扶贫’项目，未来将全部摆脱贫困，走向稳定、富裕、可持续发展。”孔敬府府尹颂萨说。

以精准扶贫实现精准脱贫，这在泰国尚属首次

为了解决贫困问题，泰国内政部收集数据，将人均年收入低于38000泰铢的人员确定为帮扶对象。由府尹牵头、府社区发展局负责，成立减贫委员会，使用中央政府各部委的以及地方政府的资金，通过扩大就业、推动乡村发展，实现贫困户脱贫。

孔敬府参照中国经验、借鉴中国的扶贫做法，吸收了中国“精准扶贫”精髓，结合当地实际情况和泰东北特有“结友”习俗，制订了“结对子扶贫”计划，组织孔敬府、县各级官员与贫困户结友，对口帮助贫困户找工作、学手艺、创收入，并协助联系企业和大学等，在全府开展“造血型”扶贫，以精准扶贫实现精准脱贫，这在泰国尚属首次。

苯颂带记者在院子里边转边说：“驻村扶贫官员首先帮助我们通过种植养殖满足基本生活条件，然后帮助我们分析种植的农作物，看哪些可以提高农产品附加值，就联系企业以保护价收购。哪些可以与乡村旅游结合，就寻找低息贷款发展旅游，逐步增加贫困户的收入。现在我家里养鸡、养鱼、种蔬菜，除了自己吃，还可以卖一些。我还学会了养殖蚯蚓、蟋蟀，添了一头牛崽，蚯蚓粪便和牛圈肥料都可以卖。”

“我们借鉴了中国的模式：每深入到一个家庭，我们会有一个登记的小本子，类似中国的贫困户建档制。会统计这个家庭有几口人，从事什么专业，有多少收入等等。然后会去了解他们家庭贫困的原因是什么。在做好这些调研后，会研究怎样对他们提供有针对性的帮扶。”在诺康村驻村扶贫的邦农县农业局官员塔纳功说。

泰国正在学习中国精准扶贫模式，探索泰国扶贫道路

泰国一直在努力减少贫困人口，目标是在2021年完成第十二个五年经济社会发展规划时，将贫困人口比例降低至6%左右。

“对贫困户从5个方面进行评估，包括健康、生活条件、教育、收入、接受政府服务。针对不同的方面，通过卫生志愿者、校外学习、地方政府服务、短期收入、职业培训，改善生活品质。最重要的找到贫困的根源，帮助贫困户找到依靠自己发展的途径。在扶贫过程中，我们要求扶贫官员把贫困户看做“自己的家，同甘共苦”，每次到村子里，就是“听问题，找方法”，与他们携手摆脱贫困，这些都是从中国学习到的经验。”孔敬府府尹颂萨说。

“泰国传统形式的扶贫以捐款捐物为主，而中国的精准扶贫是‘授人以渔’而非‘授人以鱼’，将在泰国的扶贫工作中发挥重要作用。”中国驻孔敬总领馆总领事廖俊云说，“在共建‘一带一路’框架下，我们愿意与孔敬府进一步加强合作，交流扶贫经验，共同推动扶贫事业向前发展。”

“中国的减贫成功经验为世界各国提供了现实可行的借鉴，不仅让世界了解精准扶贫的重要性和看到脱贫的可能，更提供了解决贫困问题的勇气和经验。孔敬府率先学习借鉴中国精准扶贫政策取得脱贫成果，总理巴育表示将在全国推广中国扶贫经验，泰方将继续以中国减贫模式为榜样，推动实现国家发展和民生改善。”孔敬府副府尹萨塔说。

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